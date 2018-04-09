Macaristan'da Orban açık farkla kazandı

2010 yılından bu yana iktidarda olan milliyetçi Viktor Orban liderliğindeki Fidesz oyların yüzde 48.8'ini aldı.Macaristan'da milliyetçi Başbakan Viktor Orban genel seçimlerden daha da güçlenerek çıktı.

Genel başkanı olduğu Fidesz ve küçük ortağı Hristiyan Demokrat partinin yüzde 48.8 oyla birinci çıkmasının kesinleşmesinin ardından konuşan Orban, seçim sonucunu "tarihi zafer" olarak tanımladı.

Diğer siyasi partilerin oy oranları Fidesz'in oldukça gerisinde kaldı. Bir diğer sağ milliyetçi parti Jobbik'in oy oranı yüzde 20, Sosyalist Parti öncülüğündeki sol ittifakın ise yüzde 12 civarında oldu. Yeşiller oyların yüzde 7'sini topladı. Yurt dışında yaşayan Macarların oyları henüz sayılmadığından resmi kesin sonucun önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Jobbik Genel Başkanı Gabor Vona sonuçların açıklanmasının ardından görevinden istifa etti.

Katılım oranı arttı

Seçime katılım oranı yüzde 69.26 ile dört yıl önceki katılımın 7 puan üzerinde oldu. Seçim sandıklarında uzun kuyruklar oluştuğundan nihai olmayan sonuçların alınması zaman aldı.