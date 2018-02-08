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Macaristan'da seçimler öncesi 'Türkiye, İslam ve Allah' tartışması

08.02.2018 10:00 | Son Güncelleme

Macaristan'da Nisan ayındaki seçimlerle birlikte ana muhalefete gelebileceği ifade edilen milliyetçi Jobbik partisinin lideri Gabor Vona, yıllar önce Türkiye ziyareti sırasında söylediği sözler nedeniyle ülke gündeminde.

Macaristan'da seçimler öncesi 'Türkiye, İslam ve Allah' tartışması

"Yanlışa cesurca karşı gelen ve Allah'tan başka hiç kimseden korkmayan Atilla'nın torunlarıyız." Macar milliyetçiliğini savunan Jobbik partisi lideri tarafından bundan dört yıl önce Türkiye'de ve Türkçe olarak söylenen bu cümleler Macaristan'da son dönemlerin en büyük seçim kampanyası malzemesi oldu.

Jobbik partisi, 2018 yılının Nisan ayında gerçekleşecek olan genel seçimlerde kamuoyu yoklamalarına göre sandıktan ikinci parti olarak çıkacak ve ana muhalefet partisi konumuna yükselecek.

Bu da Jobbik'in iktidardaki Fidesz'in en büyük rakibi haline geldiğini gösteriyor ve işte bu nedenle de hükümete yakın medya, seçim kampanyasının ilk maddesine Jobbik ile ilgili iddiaları oturtuyor.

Hükümete yakın görsel ve yazılı medya son zamanlarda şu iddiayla yankılanıyor:

"Jobbik lideri Gabor Vona, aslında Müslümanlığa geçti. Allah'a inanır oldu. Müslüman dünyanın daha iyi bir geleceğe sahip olduğunu düşünüyor ve Macaristan'ın yüzünü Batı'dan Doğu'ya çevirip Türkiye ile stratejik ortaklık kurmasını öneriyor."

İddialar ne kadar gerçekçi?

Milliyetçi Jobbik partisi Türkiye ile ve Türk ulusu ile sıkı ilişkilerde olduğunu hiç saklamadı. Türk milliyetçileri gibi "Turancı" bir parti olan ve yine Hunları, Türklerle birlikte ortak ata olarak gören Gabor Vona çok kez Türkiye'ye gitti ve hem hükümet çevreleriyle ve hem de ideolojik olarak çok yakın olduğu MHP çevreleriyle toplantı ve görüşmeler yaptı.

Dört yıl önceki toplantılardan birinde Gabor Vona yukarıdaki 'meşhur' cümleleri söyledi ve hatta daha sonra katılımcılarla birlikte 'bozkurt selamı' da verdi.

İktidardaki Fidesz partisi, Jobbik'i 'faşist eğilimleri olan bir parti' olmakla suçluyor.

Gabor Vona, Türkiye'yi uzun vadeli dostluğun inşa edilebileceği bir ülke olarak görüyor ve Türklerle Macarların ortak tarihinin değerini vurguluyor.

Müslüman toplumları öven ifadeler kullandığını da inkar etmiyor. Ancak Vona, bunların Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Batı'nın Orta Doğu'da hegemonyasını açık bir şekilde hissettirdiği şu dönemde bir siyasi stratejinin yansıması olarak görülmesi gerektiğini söylüyor.

Jobbik liderine karşı iddialar sadece basında yer almıyor. Seçim kampanyası döneminde bu iddialar insanlara telefon mesajlarıyla iletilir hale geldi.

Jobbik ise iddiaların "kasıtlı" olduğunu söyleyip mahkemeye başvurdu.

Geçtiğimiz günlerde sonuçlanan davada mahkeme Jobbik'e hak verdi. Haksız ve mesnetsiz bulduğu iddiaları gündeme getiren basın organları para cezasına çarptırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Macaristan İslam Allah Türkiye

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
MÜSLÜMANLARLA DEGİL MÜSLÜMAN TÜRKLERLE OLMANI BEKLİYORUZ İŞLLH
Irkcilik yapan bizden degildir.
@halilkytby Sizinle olmak gibi derdimiz yok zaten çomar .
Irkçılık yapıyorsan zaten Müslüman değilsin zaten senin yanında olmayacak demektir.
Evet Macarların büyük kısmı Türk tür Macar Türkü bunu hepsi hatta bütün dünya biliyor yani macarlar başka bir gezegenden gelmediler ki ataları belli
Müslüman diye güvenmeyin ilk size çakarlar
Tarihi olarak doğru söylemiş. Atilla ismi Macaristan da, Türkiye'den daha çok kullanılıyor. Roma'yı ve Papa'yı diz getiren Macaristanlı Hakan olarak bilinip, tanınıyor. Her yıl Turan kutlamaları yapılıyor. İnternette bu konuda çok haber var.
@gazanfersah iyi sallamışsın Atilla milattan önce yaşamış ve ölmüş o halde papayı nasıl dize getirmiş bir anlat bakalım
@gazanfersah bence sallayan sensin yorum yapmadan google baksaydın Atilla nın MS 200 lü yıllarda avrupaya ve romaya neler yaptığını bilirdin
Ne guzel
''Yanlışa cesurca karşı gelen ve Allah'tan başka hiç kimseden korkmayan Atilla'nın torunlarıyız''.Dünyanın neresinde olursa olsun Türk Türk tür.Bizlerde kader birliği yaptığımız halklarda bu cümlenin hakkını verdiğimizi bilir...
bizlere araplardan daha yakın ve samimiler. Allah Türk ü korusun
HELAL OLSUN ASLINI BİLEN KARDEŞLERİMİZDEN ZARAR DEĞİL FAYDA GELİR.SONRA YANLIŞ OLAN BİR DURUMDA YOK.HUNLAR AVRUPA TÜRKLERİDİR.YANİ ATALARIMIZ BİR. HER ŞEYİMİZ BİR.DÜNYADA ÖRNEĞİ ÇOK.HRİSTİYAN OLUPTA TÜRK OLAN KARDEŞLERİMİZDE VAR.GÖKOĞUZLAR GİBİ..(GAGAVUZ) ZAMANLA HEPSİ MÜSLÜMAN OLACAKTIR.HEPSİ TÜRKÇE KONUŞACAKTIR.YETER Kİ! TÜRKİYE YAKINLIK GÖSTERSİN. YANLARINDA OLSUN. BEN UZUN ZAMANDAN BERİ BOŞUNA DEMİYORMUYUM TÜRK BİRLİĞİNİ KURALIM DİYE. ESASEN ABD VE AB KORKUS DA BU ZATEN. BU DURUMU GEÇİKTİRMEK İÇİN ÖNÜMÜZE RERÖRÜ GETİRİYORLAR.BİZİ TERÖRLE UĞRAŞTIRIYORLAR.TÜRK KORKUSU.BAŞKA BİRŞEYE BENZEMİYO
@apartmanyikan kime dedin Türk birliğini kuralım diye. Bu ülkenin önemli devlet adamlarının dediğini duydukta sana hiç rastlamadık. Hangi devletin başkanıysan söylede bir yanlışlık yapmayalım zati alilerine.
macarlarada sirayet ettiise yandılar.
@orhin27 sayfadaki en doğru yorum bu
helal oğlum sana
Macarların Atillanın torunları olduğu bir gerçek.ama yıllarca avrupa milletleri bunun üzerini örttüler.ama gerçekler saklanamaz.kaldı ki Türkiye ile Macaristanın birlik olması hatta diğer Türk devletleriyle birlik olması doğal bir oluşumdur.bunu zamanı geldiğinde hiç kimse engelleyemez.
Adam gibi adamdır Türkiye’de olsa oyumu atarım düşünmeden tam Turancı Bozkurt
aynı soydan geldiğimiz gerçeğin ta kendisi çok şükür geçte olsa anladılar.
avrupanın göbeğindeki sessizce bekleyen gizli Türk gücü macar türkleri ,zamanı gelince dirilişe onlarda katılacaktır.
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