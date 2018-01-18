Macaristan'da 'Soros'u Durdur' yasa tasarısı parlamentoya geliyor

Getty Images Macaristan hükümeti geçtiğimiz yıl Soros'a karşı pankartlarla bir kampanya başlatmıştı

Macaristan hükümeti tarafından hazırlanan ve yasa dışı göçü engellemek için bir dizi önlemler içeren yeni yasa taslağı parlamentoya sunuluyor.

İçişleri Bakanı Sandor Pinter tarafından tanıtılan yeni yasa, yasa dışı yollardan Macaristan'a göçmen ve mülteci gelmesinde katkısı olan sivil kuruluşları, ellerindeki tüm bilgi ve belgeleri ilgili mahkemelere teslim etmekle yükümlü kılıyor.

Bu yasanın hedefindeki isimlerden biri de ülkede faaliyet yürüten bazı sivil toplum kuruluşlarının arkasında olan 86 yaşındaki Macaristan doğumlu iş adamı George Soros.

Bu yüzden kamuoyunda bu yasa tasarısı 'Soros'u durdur' olarak biliniyor.

Sivil kuruşular hedefteGöçmen ve mülteciler ile ilgili faaliyet gösteren sivil kuruluşlara bundan böyle yurt dışından temin ettikleri maddi desteklerin % 25'i kadar özel bir ek vergi ödeme zorunluluğu getiriliyor.

Ve bu kuruluşların tüzüğünden "kamuya yararlı kuruluş" sıfatının da geri alınması öngörülüyor.