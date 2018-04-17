Macron: AB'de liberal demokrasi ve artan otoriter anlayış savaşıyor

Milliyetçiliğin yükselişte olduğu uyarısını yapan Macron, AB'nin ortak gücü pahasına ulusal egemenlik kavramına dönüşün seçmenleri rahatlatacağı fikrinin bir illüzyon olduğunu kaydetti.

Macron'un konuşması pek çok Avrupalı milletvekili tarafından ayakta alkışlandı. Reuters'ın haberine göre milliyetçi kanattan milletvekilleri ise sessizliklerini korudu.

2. Dünya Savaşı'na atıfta bulunan Macron, demokrasi kelimesinin arkasında bir anlam olduğunu, geçmişteki savaşlar nedeniyle ortaya çıktığını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği'nde (AB) liberal demokrasi ve artan otoriter anlayış arasında bir iç savaş yaşandığını söyledi.

Bunlar arasında göçmenlere daha fazla yardım, savunmada daha fazla işbirliği, ortak para birimi için müşterek bir yaklaşım ve dijital şirketler için yeni vergiler de var.

Fransa'da geçen yapılan genel seçimlerde Macron'un AB yanlısı bir kampanya yürüten partisi En Marche (Yürüyüş), Ulusal Meclis'teki sandalyelerin çoğunu kazanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Macron'un en büyük rakibi, AB ile üyelik koşullarını yeniden müzakere etme sözü veren aşırı sağcı ve milliyetçi Marine Le Pen'di.

Macaristan'da ay başında yapılan genel seçimleri, oyların neredeyse yarısını alan Başbakan Viktor Orban'ın sağcı iktidar partisi FİDESZ kazanmıştı.

Avrupa Parlamentosu seçimleri belirleyici olacak

Strasbourg'dan bildiren BBC muhabiri Adam Fleming, Macron'un konuşmasını 2. Dünya Savaşı'nı tecrübe etmemiş ve Avrupa'yı farklı gözle gören bir nesle yaptığını söylüyor ve ekliyor:

"Gelecek yıl Avrupa Parlamentosu'ndaki seçimler, AB'yi güçlendirmek isteyen milletvekillerine mi yoksa parçalamak isteyen milletvekillerine mi yol verecek? Asıl test bu."