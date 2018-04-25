Macron Amerikan Kongresi’nde Konuştu

Macron, küresel iklim konusuna da değindi ve Amerika'nın bir gün Paris İklim Anlaşması'na döneceğine emin olduğunu kaydetti.

Fransa Cumhurbaşkanı, kapsamlı bir İran nükleer anlaşması üzerinde çalışılabileceğini kaydetti. Macron, İran politikasının Ortadoğu’da bir savaşa neden olmaması gerektiğini de vurguladı.

Konuşmasında İran’la 2015’te varılan nükleer anlaşmaya değinen Macron, bu ülkenin nükleer silah elde etmemesi gerektiğini belirtti. Macron bununla birlikte nükleer anlaşmadan bir alternatif bulmadan çekilmemeliyiz dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı, “çocuklarımız için bir gelecek kurulabileceğine inanıyorum” ifadesini kullandı.

Washington’a yaptığı resmi ziyaretin üçüncü gününde Amerikan Kongresi’nde konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “İran Nükleer Anlaşması’na bir alternatif bulunmadan anlaşmadan vazgeçmemeliyiz” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı "B gezegeni yok" ifadesini kullandı.

Macron’un konuşması zaman zaman Kongre üyeleri tarafından ayakta alkışlandı. Ancak bazı zamanlarda konuk cumhurbaşkanının konuşmasını sadece Demokratlar’ın alkışlaması dikkat çekti.

Trump’la Macron’un dün Oval Ofis’teki görüşmesinde Amerika Başkanı İran’a sert mesajlar vermişti.

Başkan Trump, İran’ın nükleer programıyla ilgili soru üzerine Tahran’ın programı yeniden başlatamayacağını söylemiş, “Bir şey başlatmayacaklar. Eğer başlatırlarsa daha önce hiç yaşamadıkları sorunları olacak” diye konuşmuştu.

Tahran’la varılan nükleer anlaşmayı ‘akıldışı’ olarak niteleyen Trump, İran'a bölgede daha fazla açılma imkanı tanımak istemediklerini de belirtmişti.

Trump Obama döneminde varılan anlaşmayı uzatıp uzatmayacağına 12 Mayıs’ta karar verecek. Trump’ın öncelikle İran’ın anlaşmanın koşullarına uyduğunu onaylaması gerekiyor.

