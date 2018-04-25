HABER

Macron Amerikan Kongresi’nde Konuştu

25.04.2018 19:20 | Son Güncelleme

Washington’a yaptığı resmi ziyaretin üçüncü gününde Amerikan Kongresi’nde konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “İran Nükleer Anlaşması’na bir alternatif bulunmadan anlaşmadan vazgeçmemeliyiz” dedi

Macron Amerikan Kongresi’nde Konuştu

Washington’a yaptığı resmi ziyaretin üçüncü gününde Amerikan Kongresi’nde konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “İran Nükleer Anlaşması’na bir alternatif bulunmadan anlaşmadan vazgeçmemeliyiz” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kongre’deki konuşmasında Avrupa ve Amerika’nın dünya düzenini kurma konusunda birlikte çalışabileceğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı, “çocuklarımız için bir gelecek kurulabileceğine inanıyorum” ifadesini kullandı.

Konuşmasında İran’la 2015’te varılan nükleer anlaşmaya değinen Macron, bu ülkenin nükleer silah elde etmemesi gerektiğini belirtti. Macron bununla birlikte nükleer anlaşmadan bir alternatif bulmadan çekilmemeliyiz dedi.

Macron, ülkesinin anlaşmadan çekilmeyeceğini kaydetti.

Fransa Cumhurbaşkanı, kapsamlı bir İran nükleer anlaşması üzerinde çalışılabileceğini kaydetti. Macron, İran politikasının Ortadoğu’da bir savaşa neden olmaması gerektiğini de vurguladı.

Macron, küresel iklim konusuna da değindi ve Amerika'nın bir gün Paris İklim Anlaşması'na döneceğine emin olduğunu kaydetti.

Fransa Cumhurbaşkanı "B gezegeni yok" ifadesini kullandı.

Macron’un konuşması zaman zaman Kongre üyeleri tarafından ayakta alkışlandı. Ancak bazı zamanlarda konuk cumhurbaşkanının konuşmasını sadece Demokratlar’ın alkışlaması dikkat çekti.

Trump’la Macron’un dün Oval Ofis’teki görüşmesinde Amerika Başkanı İran’a sert mesajlar vermişti.

Başkan Trump, İran’ın nükleer programıyla ilgili soru üzerine Tahran’ın programı yeniden başlatamayacağını söylemiş, “Bir şey başlatmayacaklar. Eğer başlatırlarsa daha önce hiç yaşamadıkları sorunları olacak” diye konuşmuştu.

Tahran’la varılan nükleer anlaşmayı ‘akıldışı’ olarak niteleyen Trump, İran'a bölgede daha fazla açılma imkanı tanımak istemediklerini de belirtmişti.

Trump Obama döneminde varılan anlaşmayı uzatıp uzatmayacağına 12 Mayıs’ta karar verecek. Trump’ın öncelikle İran’ın anlaşmanın koşullarına uyduğunu onaylaması gerekiyor.

Flaş... Suriye'den kahreden haber!Flaş... Suriye'den kahreden haber!
Meclis'te 'İYİ Parti' krizi!Meclis'te 'İYİ Parti' krizi!
Kadın adayın afişini öpünce ortalık karıştı!Kadın adayın afişini öpünce ortalık karıştı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

TFF, olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için kararını verdi

TFF, olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için kararını verdi

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Son dakika! Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 24 Haziran seçimi açıklaması

Son dakika! Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 24 Haziran seçimi açıklaması

İsmail Küçükkaya'ya hapis şoku!

İsmail Küçükkaya'ya hapis şoku!

İlginizi Çekebilir

Avrupa'dan Türkiye'ye 'seçimleri erteleyin' çağrısı

Avrupa'dan Türkiye'ye 'seçimleri erteleyin' çağrısı

Yatak odası görüntülerini arkadaşlarına izleten sevgilisinin cinsel organını kesti!

Yatak odası görüntülerini arkadaşlarına izleten sevgilisinin cinsel organını kesti!

Ermenistan Başbakanı Serj Sarkisyan istifa etti

Ermenistan Başbakanı Serj Sarkisyan istifa etti

Otobüs durağında cinsel ilişkiye girdiler!

Otobüs durağında cinsel ilişkiye girdiler!

Suudi Arabistan'da neler oluyor? Balistik füzeli saldırı

Suudi Arabistan'da neler oluyor? Balistik füzeli saldırı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İsviçre'nin Suriye'ye yasaklı kimyasal madde ihraç ettiği ortaya çıktı

İsviçre'nin Suriye'ye yasaklı kimyasal madde ihraç ettiği ortaya çıktı

Son dakika duyurdular: Rusya, İran ve Türkiye masaya oturuyor

Son dakika duyurdular: Rusya, İran ve Türkiye masaya oturuyor

PYD eski eş başkanı Salih Müslim'den Türkiye açıklaması

PYD eski eş başkanı Salih Müslim'den Türkiye açıklaması

Reuters duyurdu! Suriye'de Rus paralı askerler görüntülendi

Reuters duyurdu! Suriye'de Rus paralı askerler görüntülendi

Rusya açıkladı: Türkiye’ye sevk edilecek S-400’lerin üretimi başladı

Rusya açıkladı: Türkiye’ye sevk edilecek S-400’lerin üretimi başladı

ABD Başkanı Donald Trump, Macron'un kepeğini temizledi

ABD Başkanı Donald Trump, Macron'un kepeğini temizledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.