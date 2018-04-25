Macron Amerikan Kongresi'nde Trump'ı eleştirdi

Bu çıkışla Macron, ABD'yi dünya meselelerine müdahil olmaya çağırdı.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Başkanı Donald Trump dün yaptıkları ikili görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlemiş ve samimi görüntüler vermişti. Ancak bu samimiyetin ardından Fransa Cumhurbaşkanı'ndan bugün Kongre'de Trump'ın ABD'yi izole eden politikalarına eleştiri geldi.

Kongrede konuşma yapma onuru sayılı lidere veriliyor. Macron bu konuşmada ABD'yi dünya meselelerine müdahil olmaya, iklim değişikliği ile ilgili mücadelede daha aktif bir rol oynamaya ve İran nükleer anlaşmasını şimdilik sürdürmeye çağırdı.

Macron Trump'ın Paris İklim Anlaşması'na ve uluslararası ticari anlaşmalara muhalefet etmesinin "ileriyi göremeyen" bir davranış olduğunu söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı isim vermese de Trump'ın koruyucu ve ulusalcı politikalarını eleştirdi ve modern ekonomik ve güvenlik sorunlarının küresel bir sorumluluğu paylaşmayı gerektirdiğinin altını çizdi.

Macron, "ABD, bu çok taraflılığı icat edendir. Şimdi bunu korumaya ve yeniden icat etmeye yardım etmek zorunda olan da sizsiniz" dedi.