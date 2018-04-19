Macron: Avrupa önemli bir yol ayrımında

Merkel ise Avrupa reformlarına ilişkin Fransa ile üzerinde uzlaşma aranan konuları bu yılın ortasına kadar çözmek istiyor.Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Berlin'de bir araya geldi. İki liderin görüşmesinin odak noktasında Macron'un Avrupa Birliği'nde (AB) gerçekleştirilmesini hedeflediği reformlar vardı. Merkel, Fransa ile birlikte çalışarak söz konusu reformlarda yaşanan görüş ayrılıklarını 2018'in ortalarına kadar çözüme kavuşturmayı hedeflediklerini belirtti.

"Açık bir müzakereye ve bu müzakerenin sonunda da uzlaşma yetisine gereksinim olduğunu" söyleyen Almanya Başbakanı, Avrupa'nın hedeflerini ancak birlikte gerçekleştirebileceğini vurguladı.

Avrupa'nın mülteci politikası, ortak dış politika, ekonomi birliği ile ortak para biriminin ya da bankacılık birliğinin geliştirilmesi Merkel'in saydığı reform konuları arasında yer alıyor. Ortak para birimi ve bankacılık birliği Fransa ve Almanya'nın uzlaşma arayışında olduğu konulardan.

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