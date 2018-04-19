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Macron: Avrupa önemli bir yol ayrımında

19.04.2018 18:40 | Son Güncelleme

Berlin’de Merkel ile bir araya gelen Macron, Avrupa’nın önemli bir sınavdan geçtiğini söyledi.

Macron: Avrupa önemli bir yol ayrımında

Merkel ise Avrupa reformlarına ilişkin Fransa ile üzerinde uzlaşma aranan konuları bu yılın ortasına kadar çözmek istiyor.Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Berlin'de bir araya geldi. İki liderin görüşmesinin odak noktasında Macron'un Avrupa Birliği'nde (AB) gerçekleştirilmesini hedeflediği reformlar vardı. Merkel, Fransa ile birlikte çalışarak söz konusu reformlarda yaşanan görüş ayrılıklarını 2018'in ortalarına kadar çözüme kavuşturmayı hedeflediklerini belirtti.

"Açık bir müzakereye ve bu müzakerenin sonunda da uzlaşma yetisine gereksinim olduğunu" söyleyen Almanya Başbakanı, Avrupa'nın hedeflerini ancak birlikte gerçekleştirebileceğini vurguladı.

Avrupa'nın mülteci politikası, ortak dış politika, ekonomi birliği ile ortak para biriminin ya da bankacılık birliğinin geliştirilmesi Merkel'in saydığı reform konuları arasında yer alıyor. Ortak para birimi ve bankacılık birliği Fransa ve Almanya'nın uzlaşma arayışında olduğu konulardan.

Macron: Avrupa egemenliği önemli bir sınav veriyor

Sıklıkla AB reformlarının önemine vurgu yapan Macron, Avrupa'nın önemli bir dönemeçte olduğunu söyledi. "Avrupa macerasında benzersiz bir dönemden geçildiğini" belirten Fransa Cumhurbaşkanı, "Avrupa'nın egemenliğinin mevcut dünya düzenince bir sınava tabi tutulduğunu ve içinde bulunulan dönemin Avrupa'nın geleceği açısından son derece belirleyici olduğunu" ifade etti.

Ticaret, teknoloji ve iklim konularında yaşanan radikal değişimlerden kaynaklanan zorluklara dikkat çeken Macron, "Devletlerimiz arasında da kararsızlık yaşayanlar ve güçlü bir ulusal vizyona sahip olanlar mevcut" diye konuştu.

İki lider görüşmede Suriye'deki mevcut durumun yanı sıra Rusya ve ABD politikasını da ele aldı. Pazartesi günü Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek olan Macron'un ardından Merkel'in de 27 Nisan'da Beyaz Saray'a bir ziyaret gerçekleştirmesi planlanıyor.

dpa/SÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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