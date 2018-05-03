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Macron Avustralya’da Alay Konusu Oldu

03.05.2018 00:27 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Pazartesi çıktığı Avustralya gezisi tam bir fiyaskoya dönüştü. İngilizce konuşurken, Avustralya Başbakanı’nın eşine “leziz eşiniz” diye hitap eden Macron, bir anda sosyal medyada ve ülke medyasında alay konusu oldu

Macron Avustralya’da Alay Konusu Oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Pazartesi çıktığı Avustralya gezisi tam bir fiyaskoya dönüştü. İngilizce konuşurken, Avustralya Başbakanı’nın eşine “leziz eşiniz” diye hitap eden Macron, bir anda sosyal medyada ve ülke medyasında alay konusu oldu. Yerel medya Fransa Cumhurbaşkanı’nı Warner Brothers’ın dişi kedi peşinde koşan çizgi film kahramanı “Kokarca Pepe”ye benzetti. The Daily Telegraph gazetesi Macron’un “Kokarca Pepe” fotoğrafını birinci sayfadan bastı.

Başkent Sidney’de Başbakan Malcolm Turnbull’a ev sahipliğinden ötürü teşekkür etmek isteyen Macron, “Thank you and your delicious wife for your warm welcome / size ve leziz eşinize ev sahipliğiniz için teşekkür ederim” deyince sosyal medyada deprem oldu.

Başbakan Turnbull, Macron’un cümlesi karşısında gülümsemeye devam etse de, “leziz eşiniz” sözü ülke medyasında da bir anda ilk sayfalarda yer aldı.

Fransızca şaşkınlık ve büyük hayret anlatan “Ooh la la!” sözleriyle habere birinci sayfadan yer veren The Daily Telegraph gazetesi, Macron’u çizgi film kahramanı “Pepe le Pew/Kokarca Pepe”ye benzetti. Macron’la Başbakan Turnbull’un el sıkışırken gösterilen fotoğrafında Macron’un yerine, Kokarca Pepe’nin kafasını koyan Daily Telegraph, “Macron’un şahane leziz gafı” manşetini attı.

Macron’a neden Kokarca Pepe adını verdiklerini de açıklayan gazete, “sürekli hayatının aşkını arayan ve kadınlarla flört eden ama kokusu nedeniyle hep başarısız olan Pepe karakterinin Macron”un kadınlara olan davranışına benzediğini öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Macron’u “umutsuz bir baştan çıkarıcı” olarak tanımlayan ve Fransızlarla ilgili bilinen tüm klişeleri üzerinde toplayan Kokarca Pepe’yi neden Macron’a benzettiklerini açıklayan gazetenin 3 Mayıs baskısının birinci sayfasında “İngilizceyi kötü Fransız aksanı ile konuşan, umutsuzca kadınlara kur yapan ve kötü kokusuyla bilinen ‘Kokarca Pepe’ye benzediğini” yazdı.

Macron’u “bütün dünyadaki first lady’lerin kulağına fısıldayan adam” olarak da tanımlayan Daily Telegraph, “Macron, Avustralyalı kadın politikacı Gladys Berejiklian ile flört ediyor, yoluna kim çıkarsa gülümsüyor. Son olarak Başbakan Turnbull’un eşi için kullandığı ve bir fiyasko niteliğindeki saldırgan ‘leziz’ lafı, karşısındakini onurlandırmak isteyen bir devlet başkanından çok Kokarca Pepe’nin cümlelerine benziyor” ifadesine yer verdi.

Avustralya gazetesi The Age, “Muhtemelen Macron’un aklında öğlen ne yiyeceği vardı” diyerek daha hafif espri kullandı.

Macron’un gafı sosyal medyada pek çok Avustralyalıyı da güldürdü. Bir Twitter kullanıcısı, “Bu kötü bir çeviri değil, o sadece bir Fransız” derken, bir diğeri “Şu Fransız erkeklerinden de gözlerimizi iki dakika ayırmaya gelmiyor” dedi.

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