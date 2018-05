Macron Avustralya’da Alay Konusu Oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Pazartesi çıktığı Avustralya gezisi tam bir fiyaskoya dönüştü. İngilizce konuşurken, Avustralya Başbakanı’nın eşine “leziz eşiniz” diye hitap eden Macron, bir anda sosyal medyada ve ülke medyasında alay konusu oldu. Yerel medya Fransa Cumhurbaşkanı’nı Warner Brothers’ın dişi kedi peşinde koşan çizgi film kahramanı “Kokarca Pepe”ye benzetti. The Daily Telegraph gazetesi Macron’un “Kokarca Pepe” fotoğrafını birinci sayfadan bastı.

Başkent Sidney’de Başbakan Malcolm Turnbull’a ev sahipliğinden ötürü teşekkür etmek isteyen Macron, “Thank you and your delicious wife for your warm welcome / size ve leziz eşinize ev sahipliğiniz için teşekkür ederim” deyince sosyal medyada deprem oldu.

Başbakan Turnbull, Macron’un cümlesi karşısında gülümsemeye devam etse de, “leziz eşiniz” sözü ülke medyasında da bir anda ilk sayfalarda yer aldı.

Fransızca şaşkınlık ve büyük hayret anlatan “Ooh la la!” sözleriyle habere birinci sayfadan yer veren The Daily Telegraph gazetesi, Macron’u çizgi film kahramanı “Pepe le Pew/Kokarca Pepe”ye benzetti. Macron’la Başbakan Turnbull’un el sıkışırken gösterilen fotoğrafında Macron’un yerine, Kokarca Pepe’nin kafasını koyan Daily Telegraph, “Macron’un şahane leziz gafı” manşetini attı.