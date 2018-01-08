Macron: Çin’in yeni İpek Yolu iki yönlü çalışmak zorunda

Hilal Sarı / İstanbul, 8 Ocak (DHA) – Resmi temaslar ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ziyaret için Çin'de olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin ve Avrupa'nın "Tek Kemer Tek Yol” adlı yeni İpek Yolu girişiminin tek yönlü çalışamayacağını ve iki yönlü çalışması gerektiğini söyledi.
İlk resmi devlet ziyaretini Çin'e gerçekleştiren Macron, Avrupa Birliği ve Çin'in ilişkilerini yeniden güçlendirmeyi hedeflediği ziyareti sırasında Tang hanedanının 220 yıldan fazla bir süredir resmi konutu olan Daming Palace'ta akademisyen, öğrenci ve iş adamlarına yaptığı konuşmada "Sonuçta antik İpek Yolu da hiçbir zaman yalnızca Çinli değildi” dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Çin geleneklerinde olan saygısı ve "panda diplomasisi” hassasiyetini göz önünde bulundurarak Xi Jinping'e eşi benzeri görülmemiş bir diplomatik jest yaptı ve Fransa Cumhurbaşkanlığı Süvari Birliğinde'n "Fransız mükemmeliyetinin sembolü” olan sekiz yaşında Vesuvius isimli bir at hediye etti.
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