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Netanyahu İran konusunda Macron'u da ikna edemedi

DÜNYA HABERLERİ  | 06.06.2018 03:37 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Netanyahu, Almanya Başbakanı Merkel'in ardından Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u da İran'a karşı sert siyaset izlenmesi konusunda ikna edemedi. Macron, İran nükleer anlaşmasını desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Netanyahu İran konusunda Macron'u da ikna edemedi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Elysee Sarayı'ndaki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Netanyahu ile görüşmesinde bölgesel konuları ele aldıklarını belirten Macron, "Netanyahu’ya tekrar söyledim. Avrupalı müttefiklerimizin de düşündüğü gibi bölgedeki balistik füze programını kontrol etmek için İran nükleer anlaşmasına bağlı kalmaya devam etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Macron, öte yandan İran nükleer anlaşmasının yeterli olmadığını ve 2025 yılı sonrasında bu anlaşmanın, İran’ın balistik füze programı ve bölgedeki varlığı konuları bağlamında üzerinde tekrar çalışılması gerektiğini söyledi.

Görüşmede, Suriye'deki savaşın çözümüne ilişkin siyasi anlamda iş birliğinin önemine değinildiğini belirten Macron, Netanyahu ile İsrail-Filistin sorununa ilişkin de görüştüklerini aktardı. Macron, Kudüs’ün iki devletin başkenti olması ve bu yönde müzakerelerin yürütülmesinin önemli olduğunu vurguladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Özellikle son haftalarda Gazze’deki sivillere yönelik her türlü şiddeti kınıyorum.” dedi.
Görüşmede ikili ilişkileri de ele aldıklarını ifade eden Macron, birçok konuda Fransa ve İsrail arasındaki iş birliğinin devam edeceğini söyledi.

Macron, İran'ın uranyum zenginleştirme kapasitesini arttırmasına ilişkin bütün taraflara çatışmaya yol açabilecek eylemlere karşı uyarıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Macron, ayrıca 8-9 Haziran'da Kanada'nın Charlevoix kentinde düzenlenecek G7 Zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump ile bölgesel konuları görüşeceği açıklamasında bulundu.

"İRAN'A KARŞI SERT YAPTIRIMLAR UYGULANMASI GEREKİYOR"

Netanyahu ise demokrasinin en büyük sorununun radikal dinciler olduğunu belirtti.

Fransa ile İsrail arasındaki iş birliğinin önemli olduğuna işaret eden Netanyahu, İran'ın balistik füze programına ilişkin ellerinde bir arşiv olduğunu ve bunu yakın bir zamanda açıkladıklarını hatırlattı. Netanyahu, İran'a karşı sert yaptırımlar uygulanması gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

"Cumhurbaşkanı Macron'dan (İran nükleer) anlaşmasından geri çekilmesini istemedim." diyen Macron, İran nükleer anlaşmasının iptal edileceğini düşündüğünü dile getirdi. Netanyahu, kendisi için İran'ın nükleer silaha sahip olmamasının önemli olduğunu söyledi.

Macron ile görüşmesinde, İran'ın bölgedeki etkisinin durdurulaması konusundaki kararlılığını ifade ettiğini belirten Netanyahu, İsrail'in Suriye'de barışın sağlanmasını istediğini ancak bunun için İran'ın Suriye'yi terk etmesi gerektiğini savundu.

Netanyahu, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in, "İsrail'in, temizlenmesi gereken bir kanser tümörü" olduğunu savunan ifadelerini eleştirdi.

"ABD'NİN KUDÜSÜ TANIMASI YANLIŞTI"

Macron, “ABD’nin Kudüs’ü tanıması yanlıştı” dedi. Sivillere yönelik saldırıları doğru bulmadığını söyleyen Macron, “Bölgede hedefimiz dengeyi sağlamak” ifadelerini kullandı.

ABD’nin Kudüs büyükelçiliğinin açılışı için hazırladığı töreni değerlendiren Macron, “Eğer kutlama sivillerin ölmesine sebep olduysa, bölgedeki barışa fayda sağlamıyorsa bu bir kutlama değildir” şeklinde konuştu.

Macron ve Netanyahu basın toplantısının ardından Fransa'da İsrail Sezonu etkinliğinin açılışını yapmak üzere Elysee Sarayı'ndan ayrıldı.

MERKEL'LE GÖRÜŞME

İsrail Başbakanı Netanyahu, dün Almanya'nın başkenti Berlin'de görüştüğü Almanya Başbakanı Angela Merkel'i İran konusunda ikna edememişti. Merkel, Almanya'nın İran ile yapılan nükleer anlaşmayı desteklemeye devam ettiğini vurgulamıştı.

Merkel, İran ile nükleer anlaşmanın faydalı ve kullanışlı olup olmaması konusunda mevkidaşıyla aynı fikirde olmadıklarına dikkati çekmişti.

(AA / İHA)

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