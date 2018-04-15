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Macron'dan operasyon yorumu: Türkiye ve Rusya'nın arasını açtık

DÜNYA HABERLERİ  | 15.04.2018 23:06 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Suriye'ye yönelik operasyonun, Rusya ve Türkiye'nin arasını açtığını ileri sürdü. Macron, ABD'yi Suriye'de kalmaya da kendisinin ikna ettiğini söyledi.

Macron'dan operasyon yorumu: Türkiye ve Rusya'nın arasını açtık

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir açıklama yaparak, Suriye'ye yönelik operasyonu değerlendirdi. Macron, operasyonun 'yasal' olduğunu ve uluslararası topluluk çerçevesinde gerçekleştirildiğini söyledi.

"TÜM HEDEFLERİ VURDUK"

ABD ve İngiltere ile ortaklaşa gerçekleştirilen saldırı çerçevesinde Fransız jetlerinden ateşlenen tüm füzelerin hedefini vurduğunu ileri süren Macron, Suriye'ye karşı savaş ilanında bulunmadıklarını da sözlerine ekledi.

"TÜRKİYE İLE RUSYA'NIN ARASI BOZULDU"

Ankara saldırıya onay verdiği için saldırının Türkiye ile Rusya'nın arasını bozduğunu ileri süren Macron, Putin'le görüşmelerinde ise Rusya Devlet Başkanı'na 'Suriye'nin kimyasal silah kullanmasında Moskova'nın suç ortağı olduğunu söylediğini' aktardı. Buna rağmen Fransa Cumhurbaşkanı, Paris'in Rusya, Türkiye ve İran'la Suriye konusundaki diyaloğu, anlaşmanın gerekli bir parçası olarak gördüğünü kaydetti.

Macron ayrıca, ABD yönetimini Suriye'de uzun vadede kalmaya Paris'in ikna ettiğini söyledi.

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Fransa cumhurbaşkanı macron Türkiye Rusya Suriye operasyon

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
yalancı ile deli buluşmuş bizi çekiştiriyor
Sen neymissin be kucuk eniste biz bilmiyormusuz:))
Aramızın iyi olduğu bir somali var zaten .
KANDİL GECESİ MÜSLÜMAN BİR ÜLKENİN VURULMASINA KALKIP DA ŞİMDİYE KADAR DURDUĞUNUZ HATA DİYE SEVİNİRSEK, MACRON TÜRKİYE İLE RUSYANIN ARASINI AÇTIK DİYE DEMEÇ VERİR. YARIN RUSYA DA SIRTINI DÖNERSE SAP GİBİ ORTADA KALMAZ MIYIZ. ŞİMDİ BEYİİNSİZ TAKIMI ONLARA DA BUNLARA DA YETERİZ DİYE İPE SAPA GELMEZ YORUMLARA BAŞLARLAR. TUTARLI BİR DIŞ POLİTİKA GÜTMEK LAZIM.
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