Macron'dan operasyon yorumu: Türkiye ve Rusya'nın arasını açtık

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir açıklama yaparak, Suriye'ye yönelik operasyonu değerlendirdi. Macron, operasyonun 'yasal' olduğunu ve uluslararası topluluk çerçevesinde gerçekleştirildiğini söyledi.

"TÜM HEDEFLERİ VURDUK"

ABD ve İngiltere ile ortaklaşa gerçekleştirilen saldırı çerçevesinde Fransız jetlerinden ateşlenen tüm füzelerin hedefini vurduğunu ileri süren Macron, Suriye'ye karşı savaş ilanında bulunmadıklarını da sözlerine ekledi.

"TÜRKİYE İLE RUSYA'NIN ARASI BOZULDU"

Ankara saldırıya onay verdiği için saldırının Türkiye ile Rusya'nın arasını bozduğunu ileri süren Macron, Putin'le görüşmelerinde ise Rusya Devlet Başkanı'na 'Suriye'nin kimyasal silah kullanmasında Moskova'nın suç ortağı olduğunu söylediğini' aktardı. Buna rağmen Fransa Cumhurbaşkanı, Paris'in Rusya, Türkiye ve İran'la Suriye konusundaki diyaloğu, anlaşmanın gerekli bir parçası olarak gördüğünü kaydetti.

Macron ayrıca, ABD yönetimini Suriye'de uzun vadede kalmaya Paris'in ikna ettiğini söyledi.