Macron'dan skandal Türkiye açıklaması: İstemiyorum

Son günlerdeki Türkiye'ye yönelik açıklamalrıyla tepki toplayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan yeni bir açıklama daha geldi. Macron yaptığı açıklamada 'Balkan ülkelerinin yönlerini Türkiye veya Rusya'ya doğru dönmelerini istemiyorum' dedi.

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