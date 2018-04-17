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Macron'dan skandal Türkiye açıklaması: İstemiyorum

DÜNYA HABERLERİ  | 17.04.2018 14:57 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan Türkiye'yle ilgili yeni skandal açıklama daha geldi.

Macron'dan skandal Türkiye açıklaması: İstemiyorum

Son günlerdeki Türkiye'ye yönelik açıklamalrıyla tepki toplayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan yeni bir açıklama daha geldi. Macron yaptığı açıklamada 'Balkan ülkelerinin yönlerini Türkiye veya Rusya'ya doğru dönmelerini istemiyorum' dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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macron Fransa açıklama Balkanlar

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