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Macron İktidarına İlk Soruşturma

04.06.2018 18:50 | Son Güncelleme

Fransa'da Ulusal Mali Savcılık, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sağ kolu, Elysee Genel Sekreteri Alexis Kohler hakkında ön soruşturma başlattı

Macron İktidarına İlk Soruşturma

Fransa'da Ulusal Mali Savcılık, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sağ kolu, Elysee Genel Sekreteri Alexis Kohler hakkında ön soruşturma başlattı.

Yolsuzluklarla mücadele derneği Anticor'un suç duyurusu üzerine açılan soruşturmada Macron'un en yakın kurmayı olan Kohler, "illegal çıkar elde etme ve nüfuzunu kötüye kullanmakla" suçlanıyor.

Dünyanın en büyük gemi yapım firmalarından İsveç-İtalya ortaklığındaki Akdeniz Gemicilik Firması (MSC) Grubu'nun, Fransa'nın gemicilik devi Saint Nazaire'dan ihale alırken, Kohler'in nüfuzunu kullandığı iddia ediliyor.

Kohler'in ailesinden bir kuzeninin bu firmanın sahiplerinden olduğu ve Macron'un ekonomi bakanlığı döneminde de Kohler'in yine Macron'un ekibinde yer aldığı, böylece bu müzakerelerde kilit noktada bulunması nedeniyle "nüfuzunu kötüye kullandığı" şüphesi ortaya atılıyor.

Savcılıktan yapılan açıklamada, "Kamu görevlilerinin görevden alınma ve göreve getirilme kurallarına uyulup uyulmadığının kontrol edileceği bir soruşturma açıldığı" belirtildi.

Elysee Sarayı: "Mesnetsiz"

Elysee Sarayı ise, "mesnetsiz iddialara dayanan suçlamaları tümüyle reddettiklerini" açıkladı. Elysee'den yapılan açıklamada, "Alexis Kohler kariyerinin her aşamasında, hukuka uygun davranıldığını gösteren belgeleri kendisinin bizzat savcılığa sunacağını söylemiştir. Kohler, üstlerini her aşamada, MSC ile akrabalık bağı olduğu konusunda bilgilendirmiştir. Bilinçli olarak bu şirketle ilgili tüm kararların dışında kalmayı tercih etmiş ve tüm devlet görevlerinde olabilecek tüm çıkar çatışması ihtimalini özenle izlemiştir" denildi.

İtalyan Apontre ailesinin sahibi olduğu Mediterranean Shipping Company (MSC)'den, eşi Gianluigi ile birlikte 1970 yılında MSC'yi kuran Rafaela Aponte'un, Kohler'in kuzeni olduğu iddia ediliyor. Kohler'in de Ağustos 2016'da MSC'nin Cenevre'deki merkezinde finans direktörü olarak çalıştığını belirten Medipart sitesi, MSC'nin, Fransız kamu gemicilik devi Saint Nazare'daki tersanenin en büyük müşterisi olduğunu, pek çok önemli ihalenin son yıllarda bu firmaya verildiğini dile getiriyor.

Savcılar şimdi Macron'un sağ kolu Alexis Kohler'in kuzeninin ihaleleri alması için nüfuzunu kullanıp kullanmadığını araştıracak. Özellikle Ekonomi Bakanlığı'ndaki görevi döneminde verilen ihalelerde rolü oldu mu? Bu soruların yanıtlarını arayacak.

İddiaları ortaya atan Mediapart haber sitesi, daha önce pek çok politikacı ve devlet görevlisinin yolsuzluklarını ortaya çıkarmış, pek çok bakanın görevden düşmesine ya da alınmasına yol açmıştı. Haber sitesi daha önce de eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve eski Ekonomi Bakanı Jerome Cahuzac'ın yolsuzluklarını ortaya çıkarmıştı.

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