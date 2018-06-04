Macron İktidarına İlk Soruşturma

Fransa'da Ulusal Mali Savcılık, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sağ kolu, Elysee Genel Sekreteri Alexis Kohler hakkında ön soruşturma başlattı.

Yolsuzluklarla mücadele derneği Anticor'un suç duyurusu üzerine açılan soruşturmada Macron'un en yakın kurmayı olan Kohler, "illegal çıkar elde etme ve nüfuzunu kötüye kullanmakla" suçlanıyor.

Dünyanın en büyük gemi yapım firmalarından İsveç-İtalya ortaklığındaki Akdeniz Gemicilik Firması (MSC) Grubu'nun, Fransa'nın gemicilik devi Saint Nazaire'dan ihale alırken, Kohler'in nüfuzunu kullandığı iddia ediliyor.

Kohler'in ailesinden bir kuzeninin bu firmanın sahiplerinden olduğu ve Macron'un ekonomi bakanlığı döneminde de Kohler'in yine Macron'un ekibinde yer aldığı, böylece bu müzakerelerde kilit noktada bulunması nedeniyle "nüfuzunu kötüye kullandığı" şüphesi ortaya atılıyor.

Savcılıktan yapılan açıklamada, "Kamu görevlilerinin görevden alınma ve göreve getirilme kurallarına uyulup uyulmadığının kontrol edileceği bir soruşturma açıldığı" belirtildi.