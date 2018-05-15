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Macron ile Putin İran'ı görüştü

15.05.2018 12:38 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Rusya Devlet Başkanı Putin, İran'ın nükleer programına ilişkin anlaşmayı görüştü.

İki lider anlaşmaya bağlılıklarını bir kez daha teyit etti.Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi yaptığını duyurdu. Görüşmede İran ile 2015 yılında imzalanan ve ABD'nin çekildiğini açıkladığı nükleer anlaşmayı ele aldı. Kremlin'den yapılan açıklamada iki liderin anlaşmaya bağlı kalmayı sürdüreceklerini teyit ettikleri belirtildi. Görüşmede ayrıca Suriye'deki gelişmeler de gündeme geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'na vekalet eden Sergey Riyabkov, İran ile imzalanacak nükleer anlaşmanın ABD olmadan da müzakere edilebileceğini söyledi. Rus haber ajansı Interfaks'ın haberine göre Riyabkov ABD'nin anlaşmadan çekilme kararının Kore Yarımadası'ndaki nükleer müzakerelere bakıldığında "sert" olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif bugün Brüksel'de Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile buluştu. Zarif daha sonra da Almanya, İngiltere ve Fransa dışişleri bakanlarıyla temaslarda bulunacak. Üç ülke İran ile imzalanan anlaşmanın yürürlükte kalmasını istiyor.

İran'ın nükleer programına ilişkin anlaşma 2015 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi (ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin) ve Almanya ile Tahran arasında yapılmıştı. Anlaşma Tahran'ın nükleer programını enerji üretimiyle kısıtlı tutmasına karşılık İran'a uygulanan uluslararası yaptırımların kaldırılmasını öngörüyor. ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta salı günü nükleer anlaşmadan çekileceğini açıklamıştı.

AP, Reuters / EC, GA

©Deutsche Welle Türkçe

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