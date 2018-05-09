Macron ile Ruhani Görüştü

Fransa ve İran cumhurbaşkanları, nükleer anlaşmanın devam ettirilmesi ve bölgesel istikrarın korunması amacıyla ortak çalışmalarını tüm ilgili devletlerle birlikte sürdürmeyi kabul etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran’la varılan nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi telefonla arayarak, anlaşmaya sadık kalmasını istedi. İki lider, İran ve Fransa Dışişleri Bakanları'nın biraraya gelmesi konusunda anlaştı.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Macron'un Ruhani'ye; İngiltere, Fransa ve Almanya'nın anlaşmaya sadık kalma isteğini duyuran ortak açıklamasına vurgu yaparak, Fransa'nın İran nükleer anlaşmasını tüm boyutlarıyla uygulamaya devam etme isteğini hatırlattığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanı, aynı zamanda, programın geliştirilmesiyle ilgili konularda karşılıklı olarak faydalı bir çerçeveye ulaşmak için, 2015 nükleer anlaşmasını temel alarak, ilgili bütün taraflarla, İran'ın 2025'ten sonraki nükleer çalışmaları, balistik füze faaliyetleri ve Orta Doğu'daki temel krizleri de içine alan, geniş çaplı bir tartışma yapma planını da hatırlattı.”

Fransa ve İran cumhurbaşkanları, nükleer anlaşmanın devam ettirilmesi ve bölgesel istikrarın korunması amacıyla ortak çalışmalarını tüm ilgili devletlerle birlikte sürdürmeyi kabul etti. Bundan hareketle, iki ülke Dışişleri Bakanları derhal biraraya gelerek konuyu müzakere edecek."

