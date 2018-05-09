HABER

Macron ile Ruhani Görüştü

09.05.2018 19:09 | Son Güncelleme

Fransa ve İran cumhurbaşkanları, nükleer anlaşmanın devam ettirilmesi ve bölgesel istikrarın korunması amacıyla ortak çalışmalarını tüm ilgili devletlerle birlikte sürdürme konusunda görüş birliğine vardı

Macron ile Ruhani Görüştü

Fransa ve İran cumhurbaşkanları, nükleer anlaşmanın devam ettirilmesi ve bölgesel istikrarın korunması amacıyla ortak çalışmalarını tüm ilgili devletlerle birlikte sürdürmeyi kabul etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran’la varılan nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi telefonla arayarak, anlaşmaya sadık kalmasını istedi. İki lider, İran ve Fransa Dışişleri Bakanları'nın biraraya gelmesi konusunda anlaştı.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Macron'un Ruhani'ye; İngiltere, Fransa ve Almanya'nın anlaşmaya sadık kalma isteğini duyuran ortak açıklamasına vurgu yaparak, Fransa'nın İran nükleer anlaşmasını tüm boyutlarıyla uygulamaya devam etme isteğini hatırlattığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanı, aynı zamanda, programın geliştirilmesiyle ilgili konularda karşılıklı olarak faydalı bir çerçeveye ulaşmak için, 2015 nükleer anlaşmasını temel alarak, ilgili bütün taraflarla, İran'ın 2025'ten sonraki nükleer çalışmaları, balistik füze faaliyetleri ve Orta Doğu'daki temel krizleri de içine alan, geniş çaplı bir tartışma yapma planını da hatırlattı.”

Fransa ve İran cumhurbaşkanları, nükleer anlaşmanın devam ettirilmesi ve bölgesel istikrarın korunması amacıyla ortak çalışmalarını tüm ilgili devletlerle birlikte sürdürmeyi kabul etti. Bundan hareketle, iki ülke Dışişleri Bakanları derhal biraraya gelerek konuyu müzakere edecek."

Trump'tan İran'a gözdağı!Trump'tan İran'a gözdağı!
HDP'li vekile hapis cezasıHDP'li vekile hapis cezası
3 yıldır haber alınamayan kayıp çocuklardan sonra bir şok daha! 3 yıldır haber alınamayan kayıp çocuklardan sonra bir şok daha!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Kocası görüntüleri mahkemeye sundu

Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Kocası görüntüleri mahkemeye sundu

Abdullah Gül’e şok protesto! 'İhanet etti'

Abdullah Gül’e şok protesto! 'İhanet etti'

Son dakika! Şırnak'ta dere taştı! Kahreden haber geldi

Son dakika! Şırnak'ta dere taştı! Kahreden haber geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dünyanın en güçlü insanları kimler? İşte dünyanın en güçlü insanları! Recep Tayyip Erdoğan kaçıncı sırada?

Dünyanın en güçlü insanları kimler? İşte dünyanın en güçlü insanları! Recep Tayyip Erdoğan kaçıncı sırada?

ABD ile Kuzey Kore görüşmesinin ardından flaş gelişme

ABD ile Kuzey Kore görüşmesinin ardından flaş gelişme

İsrail füzeleri İran'a ait askeri tesisleri vurdu

İsrail füzeleri İran'a ait askeri tesisleri vurdu

Suudi Arabistan'da son dakika gelişmesi! Başkent Riyad'ta patlama sesleri

Suudi Arabistan'da son dakika gelişmesi! Başkent Riyad'ta patlama sesleri

ABD'nin 'İran' kararı sonrası Rusya ve Çin'den flaş hamle

ABD'nin 'İran' kararı sonrası Rusya ve Çin'den flaş hamle

İran Meclisi'nden ABD'ye şok tepki! Bayrak yaktılar

İran Meclisi'nden ABD'ye şok tepki! Bayrak yaktılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.