Macron, İran'ı nükleer anlaşmayı müzakereye ikna etmeye çalışıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran'ı nükleer müzakerelere girme konusunda ikna etmeye çalıştığını açıkladı.

Pazar günü İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüşen Macron'un ikna çabaları sonuçsuz kalırken Ruhani, yedi ülke tarafından 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın müzakere edilemez olduğunu söyledi.

Fransa, İngiltere ve Almanya İran'ın nükleer silah geliştirmemesi için izlenecek en iyi yolun mevcut anlaşmanın uygulanmasını denetlemek olduğunu savunuyordu. Bu üç ülke, aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı çekincelerinin de giderilmesi gerektiği görüşünde.

Trump daha önce bu anlaşmadan çekilmek istediğini açıklamıştı. Anlaşma hakkında "saçma" diyen Trump, önümüzdeki haftalarda bu anlaşmaya devam edip etmeme konusunda bir karar verecek.

Bir saatten uzun süren telefon görüşmesinin ardından Emmanuel Macron, müzakerelerin üç konuyu daha kapsayacağını açıkladı: 2025'te mevcut anlaşmanın süresi dolduğunda ne yapılacağı, İran'ın Orta Doğu'daki çatışmalara dahli ve balistik füze programı.