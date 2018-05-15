Macron İsrail’in Göstericilere Karşı Şiddet Kullanmasını Kınadı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve Ürdün Kralı Abdullah’la telefonda görüştükten sonra, İsrail ordusunun Gazze şeridinde gösteri yapan Filistinler’e şiddet uygulamasını kınadı. İsrail ordusunun müdahalesi çok sayıda göstericinin ölümüne neden oldu.
Bugün İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile de görüşeceğini belirten Macron, “Filistin halkının barış ve güven içinde yaşama hakkı var” diye konuştu.
Elysee Sarayı’ndan yapılan yazılı açıklamada Macron’un Abbas ve Abdullah ile yaptığı görüşme hakkında bilgi verilerek, “Cumhurbaşkanı her iki görüşmesinde de Gazze, Kudüs ve Filistin kentlerinde yaşananlardan duyduğu derin kaygıyı dile getirmiştir. Son haftalarda ve son olarak pazartesi günü çok sayıda Filistinli’nin sivilin yaşamını yitirmesinden derin üzüntü duyduğunu belirtmiştir” denildi.
İsrail ordusunun göstericilere karşı kullandığı şiddeti kınayan Macron’un, “erkesi yükselen tansiyon karşısında daha temkinli olmaya çağırdığı ve önümüzdeki günlerde yapılacak gösterilerin barışçıl kalması gereğine vurgu yaptığı” kaydedildi.
Fransa Cumhurbaşkanı, İsrail'in bağımsızlığının 70. yıldönümü ve birçok Filistinli aileye sürgünün anıldığı günde, ABD'nin büyükelçilik binasını Kudüs’e taşıma kararını onaylamadığını hatırlattı. Macron, “Kudüs'ün statüsü, ancak uluslararası toplumun himayesi altında müzakere edilen bir çerçevede, taraflar arasında belirlenebilir” dedi.
Macron, Filistin halkının da barış ve güvenlik hakkı olduğunu belirterek, Fransa olarak İsrail’in güvenliğine de önem verdiklerini, ve Fransa’nın “her iki tarafın da tanıdığı güvenli sınırlarda yan yana yaşayan iki devletli çözümden yana olduğunu” da hatırlattı.
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