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Macron: 'Kimyasal Silahı Esat Kullandı'

12.04.2018 15:08 | Son Güncelleme

Uluslararası toplum, Suriye'nin Duma kentinde gerçekleşen kimyasal saldırının kimin tarafından yapıldığı sorusuna yanıt ararken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, saldırının Suriye rejimi tarafından gerçekleştirildiğine dair ellerinde kanıtları olduğunu açıkladı

Macron: 'Kimyasal Silahı Esat Kullandı'

Uluslararası toplum, Suriye'nin Duma kentinde gerçekleşen kimyasal saldırının kimin tarafından yapıldığı sorusuna yanıt ararken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, saldırının Suriye rejimi tarafından gerçekleştirildiğine dair ellerinde kanıtları olduğunu açıkladı. Bölgede gerilimin tırmanmasına izin vermeyeceklerini ancak rejimin her şeyi yapabileceğine inanmasına da müsaade edemeyeceklerini belirten Macron, "yararlı ve etkili zaman geldiğinde müdahale kararının alınacağını" söyledi.

TF1 Televizyonu'nun öğle haberlerine canlı yayında katılan Cumhurbaşkanı Macron, Suriye'deki son gelişmeler hakkında sorulan bir soruya yanıt verdi. Macron, "Fransa, Suriye'de terörizme ve IŞİD'e karşı mücadele etmek için var. Çünkü bize yapılan saldırılar Suriye'den planlandı. Şu anda sürmekte olan farklı savaşlar, her şeye izin verileceği anlamına gelmez. Bundan 10 gün kadar önce kimyasal silahların, en azından klor gazının Başar Esad tarafından kullanıldığı yönünde elimizde deliller var" dedi.

"Trump’la her gün, Putin'le düzenli görüşüyoruz"

ABD'li mevkidaşı Donald Trump ile neredeyse her gün temasta olduklarını kaydeden Macron, "En yararlı ve etkili zaman geldiğinde, müdahale kararı alınacaktır" dedi. Bu kararı beklerken beş aşamalı bir plan hazırladıklarını dile getiren Fransa cumhurbaşkanı, "Bir, sonuna kadar koalisyon güçleri olarak hep birlikte terörle mücadele etmek, iki uluslararası hukuka saygı duyulmasını ve ateşkesin sürmesini sağlayarak sivilleri korumak. Fransa hafta başından beri bunun için çalışıyor. Üç, insani yardım, sivillerin boşaltılması için sivil toplum örgütlerine yardım etmek. Bir daha klor gazıyla boğulan kadın ve çocukların ölümü gibi korkunç görüntüleri görmemek için bunu yapmalıyız. Dört, rejimin elinden kimyasal saldırı olanaklarını almak. Beşincisi ise, Suriye'yi yarına hazırlamak. Çünkü barışı bu adım getirecek. Tüm azınlıkların temsil edileceği özgür bir rejime geçişi sağlamak gerekir" diye konuştu.

Macron, Fransa'nın hiçbir koşulda, bölgede tansiyonun yükselmesine ya da bölgenin istikrarına zarar verecek adımlara izin vermeyeceğini dile getirdi. Rus lider Vladimir Putin ile düzenli olarak telefonda görüştüklerini kaydeden Macron, "Putin ile birçok kez telefonda görüştüm. Düzenli olarak konuşuyoruz. Dünyada kaotik, kabul edilemez durumlar var. Bugün bizim yaptığımız kendi önceliklerimiz üzerinde durmak ve olabildiğince yüksek seviyede bölgede istikrarı sağlamak. Hiçbir koşulda Fransa, bölgede gerilimin tırmanışına izin vermez. Ama rejimin her şeyi yapabileceğini düşünmesine de izin veremeyiz. Bugün bizi izleyen herkes kimyasal saldırıya ilişkin görüntüler karşısında şok oldu" dedi.

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