Macron koruma skandalında sorumluluğu kabul etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un koruması Alexandre Benalla'nın 1 Mayıs gösterilerinde bir protestocuyu dövdüğü görüntülerin ortaya çıkmasıyla yaşanan skandalda Cumhurbaşkanı sorumluluğu kabul etti.

Partisinin bir toplantısında konuşan Macron Benalla tarafından "ihanete" uğradığını söylerken, "Eğer bu konu hakkında hesap vermesi gereken bir kişi arıyorsanız, o kişi karşınızda" ifadesini kullandı.

Fransız haber ajansı AFP'nin eriştiği toplantı kayıtlarına göre Cumhurbaşkanı ayrıca "Bu meseleden sorumlu olan tek kişi benim. Alexandre Benalla'ya güvenen bendim" şeklinde konuştu.

Le Monde gazetesinin internet sitesinde görüntülerin yayınlanmasıyla ortaya çıkan skandalda geçen hafta gözaltına alınan Benalla'nın, seçim kampanyası boyunca kendisini desteklediğini ve sadık bir çalışan olduğunu kaydeden Macron, ancak eski koruma görevlisinin 1 Mayıs'taki davranışını "çok ciddi ve benim için bir hayal kırıklığı, bir ihanet" sözleriyle değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı ayrıca kimsenin ülkedeki kural ve kanunlar karşısında korunamayacağını sözlerine ekledi.