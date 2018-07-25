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Macron koruma skandalında sorumluluğu kabul etti

25.07.2018 13:08 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, koruma görevlisinin 1 Mayıs gösterilerinde bir protestocuyu dövmesi üzerine ortaya çıkan skandalda sorumluluğu kabul ettiğini açıkladı.

Macron koruma skandalında sorumluluğu kabul etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un koruması Alexandre Benalla'nın 1 Mayıs gösterilerinde bir protestocuyu dövdüğü görüntülerin ortaya çıkmasıyla yaşanan skandalda Cumhurbaşkanı sorumluluğu kabul etti.

Partisinin bir toplantısında konuşan Macron Benalla tarafından "ihanete" uğradığını söylerken, "Eğer bu konu hakkında hesap vermesi gereken bir kişi arıyorsanız, o kişi karşınızda" ifadesini kullandı.

Fransız haber ajansı AFP'nin eriştiği toplantı kayıtlarına göre Cumhurbaşkanı ayrıca "Bu meseleden sorumlu olan tek kişi benim. Alexandre Benalla'ya güvenen bendim" şeklinde konuştu.

Le Monde gazetesinin internet sitesinde görüntülerin yayınlanmasıyla ortaya çıkan skandalda geçen hafta gözaltına alınan Benalla'nın, seçim kampanyası boyunca kendisini desteklediğini ve sadık bir çalışan olduğunu kaydeden Macron, ancak eski koruma görevlisinin 1 Mayıs'taki davranışını "çok ciddi ve benim için bir hayal kırıklığı, bir ihanet" sözleriyle değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı ayrıca kimsenin ülkedeki kural ve kanunlar karşısında korunamayacağını sözlerine ekledi.

İfade verme süreci devam ediyor

Fransa'daki muhalefet partileri Macron hükümetini, skandalı örtbas etmeye çalışmakla suçlarken, parlamentonun hem alt hem de üst kanadında konuyu araştırmak için soruşturma komisyonları oluşturuldu.

Skandalla ilgili olarak üst düzey isimler bugün de ifade vermeye devam edecek. Pazartesi günü İçişleri Bakanı Gerard Collomb ve Paris Emniyet Müdürü Michel Delpuech milletvekillerinin karşısına çıkarak ifade vermişti. Bugün ise aralarında Macron'un Özel Kalem Müdürü Patrick Strzoda'nın olduğu isimler komisyonun karşısına çıkacak.

Salı günü de ifade veren Strzoda, Benalla'nın hakkında suç duyurusu olmadığı için emniyet güçlerine teslim edilmesini gerektirecek bir durumun olmadığını belirtmişti.

Muhalefet partilerinin milletvekilleri ise ülkede artık "Benallagate" ismiyle anılan skandalda koruma görevlisinin, Macron'un kampanyası boyunca rütbesine tahsis edilmeyen yetkilerden faydalandığına dair iddialara yanıt arıyor.

Fransız parlamentosunun üst kanadı olan Senato'nun Başkanı Gerard Larcher, Le Figaro gazetesine bir açıklama yaparak "Vatandaşlarımızın bundan (skandaldan) dolayı afallamış durumda. Hükümet daha dikkatli olmalı" ifadelerini kullandı.

Resmi soruşturma başlatıldı

Geçen hafta Cuma günü gözaltına alınan Benalla hakkında Pazar günü "şiddet uygulamak", "polis görevine müdahil olmak", polis memuru kimliğine bürünerek "yetki gaspında bulunmak" ve yasa dışı bir şekilde "polis güvenlik kayıtlarına erişim" suçlamalarıyla resmi soruşturma başlatılmıştı.

Macron'un partisinde güvenli görevlisi olan Vincent Crase ve güvenlik kayıtlarını sızdıran üç polis memuru hakkında da resmi soruşturma eş zamanlı olarak genişletilmişti.

Benalla, Macron’un 2017 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası boyunca güvenlik görevlisi olarak çalıştı. Macron’un kazanmasının ardından da görevine Elysee Sarayı'nda devam etti. Benalla Fransa eski Cumhurbaşkanı François Hollande döneminde de görev yapmış ancak "yanlış tutumu" nedeniyle açığa alınmıştı.

DW,AFP/ÇÖ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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