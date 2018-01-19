Macron May Görüşmesinde Brexit Etkisi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Londra'da İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir araya geldi. Güvenlik ve savunma operasyonlarında işbirliğinin derinleştirilmesi mesajlarının verildiği zirvede, Brexit süreciyle ilgili görüş ayrılıkları ortamı etkiledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Başbakan May'in İngiltere'nin Avrupa Birliği ortak pazarında kalması için yapacağı her çabayı memnuniyetle karşılayacağını söyledi. Ancak Londra'nın May'in Brexit planıyla AB ortak pazarına eskisi kadar erişimi olmasının mümkün olmayacağını vurguladı.

Basın toplantısında "Karar İngiltere'nin, benim değil.” diyen Macron, eğer ortak pazara dahil olmak istiyorsanız, buyurun.Ancak bu Avrupa bütçesine ve yargısına katkı sağlamanız gerektiği anlamına gelir. May ise hem ürünleri, hem de hizmetleri içeren ısmarlama bir serbest ticaret anlaşması yapmak istiyor” diye konuştu.

Finans sektörü, İngiltere'nin ekonomik üretiminin yüzde 12'sini oluşturuyor ve diğer sektörlerden daha çok vergi geliri getiriyor. Ancak May, finans hizmet sektörünün anlaşmaya dahil olması yönündeki baskısıyla, Brexit'in ikinci aşamasına damgasını vuracak tartışmanın fitilini ateşledi.