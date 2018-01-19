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Macron May Görüşmesinde Brexit Etkisi

19.01.2018 01:30 | Son Güncelleme 59 dakika önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Londra’da İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir araya geldi. Güvenlik ve savunma operasyonlarında işbirliğinin derinleştirilmesi mesajlarının verildiği zirvede, Brexit süreciyle ilgili görüş ayrılıkları ortamı etkiledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Londra'da İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir araya geldi. Güvenlik ve savunma operasyonlarında işbirliğinin derinleştirilmesi mesajlarının verildiği zirvede, Brexit süreciyle ilgili görüş ayrılıkları ortamı etkiledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Başbakan May'in İngiltere'nin Avrupa Birliği ortak pazarında kalması için yapacağı her çabayı memnuniyetle karşılayacağını söyledi. Ancak Londra'nın May'in Brexit planıyla AB ortak pazarına eskisi kadar erişimi olmasının mümkün olmayacağını vurguladı.

Basın toplantısında "Karar İngiltere'nin, benim değil.” diyen Macron, eğer ortak pazara dahil olmak istiyorsanız, buyurun.Ancak bu Avrupa bütçesine ve yargısına katkı sağlamanız gerektiği anlamına gelir. May ise hem ürünleri, hem de hizmetleri içeren ısmarlama bir serbest ticaret anlaşması yapmak istiyor” diye konuştu.

Finans sektörü, İngiltere'nin ekonomik üretiminin yüzde 12'sini oluşturuyor ve diğer sektörlerden daha çok vergi geliri getiriyor. Ancak May, finans hizmet sektörünün anlaşmaya dahil olması yönündeki baskısıyla, Brexit'in ikinci aşamasına damgasını vuracak tartışmanın fitilini ateşledi.

Taraflar Fransa sınır güvenliğini arttırmak için de yeni bir anlaşmaya vardı. May Fransa'ya sınır güvenliği için 44,5 milyon sterlin (62 milyon dolar) sözü verdi. Bu para kampların tellerle çevrilmesi, yeni kamera sistemlerinin kurulması ve kızılötesi algılama teknolojisi için harcanacak.

İngiltere ayrıca Fransız askerlerinin İslamcı militanlarla savaştığı Mali'ye üç Chinook helikopteri gönderecek, Fransa'nın terörle mücadele operasyonlarını destekleyecek ve okullardaki değişim programlarını arttıracak.

Macron ise İngiltere'ye jest olarak 11'inci yüzyıldan kalma Bayeux İşlemesi'ni 2022'de sergilenmek üzere İngiltere'ye ödünç verileceğini açıkladı. Macron bu hamlenin kültürel ve bilimsel işbirliği konusunda yeni kapılar açmasını umduğunu söyledi. 70 metre uzunluğunda ve 50 cm kalınlığındaki Bayeux İşlemesi, 1066 yılındaki Hastings Muharebesi sonucu Normanlar tarafından ele geçirilen İngiltere'nin tarihini Norman bakış açısıyla anlatan bir işleme kilim. İşleme o tarihten bu yana sergilenmek üzere bile Fransa'dan hiç çıkarılmadı.

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