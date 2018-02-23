Macron: Şaraba laf söyletmem, günde iki kez içiyorum

Fransa'da yeni alkol düzenlemesi tartışmaları yapılırken Sağlık Bakanı Agnes Buzyn'in açıklaması ortalığı karıştırdı.

'VOTKA, VİSKİ İÇMEKTEN FARKI YOK'



''Şarap endüstrisi insanları şarabın diğer alkollü içkilerden farklı olduğuna, hatta sağlığı olumlu yönde etkilediğine inandırıyor. Oysa şarap içmenin bira, votka, viski içmekten bir farkının bulunmadığı bilimsel olarak kanıtlandı'' diyen Buzyn, tüm yurttaşların şimşeklerini üzerine çekti, en başta da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un.

TOPLUM SAĞLIĞI DEVASA BİR TEHDİTLE KARŞI KARŞIYA: DAHA AZ ŞARAP İÇİYORUZ



Perşembe günkü basın toplantısında bir hışımla konuya giren Macron ''Tüm toplumun sağlığı devasa bir tehditle karşı karşıya'' diyerek gençlerin gitgide daha az şarap, ama daha çok kuvvetli alkol ya da bira içtiğinden yakındı.

'YENİ ALKOL-TÜTÜN KISITLAMASINA İZİN VERMEM'



'Geleneksel Fransız içkisinden' günde iki kez içtiğini belirten Macron, şarabın diğer kuvvetli alkol türleriyle aynı kefeye konmasına ve alkol-tütün yasasını daha sıkılaştıran değişikler yapılmasına izin vermeyeceğini duyurdu.