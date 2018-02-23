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Macron: Şaraba laf söyletmem, günde iki kez içiyorum

DÜNYA HABERLERİ  | 23.02.2018 16:16 | Son Güncelleme

Fransa'da sağlık bakanının şarabı diğer alkol türleri kadar sağlığa zararlı ilan eden açıklaması, tüm yurttaşlar gibi Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u da kızdırdı. Macron, şarabın diğer kuvvetli alkol türleriyle aynı kefeye konmasına müsaade etmeyeceğini söylerken 'milli içkiden' günde iki kez içtiğini açıkladı.

Macron: Şaraba laf söyletmem, günde iki kez içiyorum

Fransa'da yeni alkol düzenlemesi tartışmaları yapılırken Sağlık Bakanı Agnes Buzyn'in açıklaması ortalığı karıştırdı.

'VOTKA, VİSKİ İÇMEKTEN FARKI YOK'

''Şarap endüstrisi insanları şarabın diğer alkollü içkilerden farklı olduğuna, hatta sağlığı olumlu yönde etkilediğine inandırıyor. Oysa şarap içmenin bira, votka, viski içmekten bir farkının bulunmadığı bilimsel olarak kanıtlandı'' diyen Buzyn, tüm yurttaşların şimşeklerini üzerine çekti, en başta da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un.

TOPLUM SAĞLIĞI DEVASA BİR TEHDİTLE KARŞI KARŞIYA: DAHA AZ ŞARAP İÇİYORUZ

Perşembe günkü basın toplantısında bir hışımla konuya giren Macron ''Tüm toplumun sağlığı devasa bir tehditle karşı karşıya'' diyerek gençlerin gitgide daha az şarap, ama daha çok kuvvetli alkol ya da bira içtiğinden yakındı.

'YENİ ALKOL-TÜTÜN KISITLAMASINA İZİN VERMEM'

'Geleneksel Fransız içkisinden' günde iki kez içtiğini belirten Macron, şarabın diğer kuvvetli alkol türleriyle aynı kefeye konmasına ve alkol-tütün yasasını daha sıkılaştıran değişikler yapılmasına izin vermeyeceğini duyurdu.

AYDINLARDAN ORTAK ÇAĞRI: ŞARAPLA UĞRAŞMAYIN

Sağlık bakanlığına karşı coğrafyacı Jean-Robert Pitt, yazar Bernard Pivo, onkolog David Kaya ve Fransız Akademisi üyeleri de güçlerini birleştirdi. Le Figaro gazetesinde yayımlanan ortak makalede 'Fransız uygarlığının bir parçası olan şarabın günah keçisi yapılmasına son verilmesi' talep edildi.

Macron, seçim kampanyası sırasında da sık sık şarap savunuculuğuna soyunup ''Şarap teması, Fransız edebiyatı, sineması ve ortak bilincine altın bir sicim gibi nakşedilmiştir'' ya da ''Şarap Fransız yemek adabı ve görgü kurallarının ayrılmaz parçasıdır'' gibi açıklamalar yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Şarap Emmanuel Macron

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
aptal bir başkan
gel bizim şarapçı laiklerin lideri ol.
@saitnurcelebi Biz arslan sütü rakı içeriz kardeş.
@saitnurcelebi Bu Arabi tiplerde deve sidigi ile kafa bulmakta:) Hangisi iyi?
deve sidigi ic sen bende rakı:)
Gelse de "insan gibi" nasıl yaşanır bir görseniz diycem ama olmaz bizde, insanlar layık olduğu şekilde yönetilir. Hüloğğ
ic kocum ic cehennem senin gibi odunlar için yanacak...
Şarap iyidir Allah nimetlerinden akıllı kullanırsan sağlıktır. Herşeyin fazlası zarar suyun fazlasıda zarar
Alkolün haram olduğu ayet ile sabittir. Ayetleri çarpıtmayın münafıklık yapmayın, bizdenmiş gibi görünüp insanları yanıltmayın.
içmeye devam et ozaman sen
burdan tayyibe sesleniyoruz miili içkimiz rakıdan vergileri kaldırsın ve teşvik edilsin
ıksırıncaya tıksırıncaya kadar içebilirsin sen içki ŞARAP üretimi artsın medeni olmak şarap içmekten öte bir şey değil dimi
içki içmem ama içeni de sevmem..sevmemem demek onu yargılama hakkını bana vermez.rabbimin işidir yargılamak..ama bakıyorum bazıları rabbimin adına yargılama yapıyor..açın ayetleri,hadisleri cenabı hak içkinin tövbesini kabul edebiliyor..ama zinayı asla af etmiyor..ama aslı affetmediği şey ise "rabbimin adını kullanıp çıkar elde etmek,rabbimin adına karar vermek"...her koyun kendi bacağından..içki içenler cehenneme gidecek diyenler önce kendi derdinize yanın...bırakın başkasını yargılamayı..
şu an yaşayan herkes 100 sene sonra hesap verecek.bu hesap uzun vadeli cari hesap,bu hesap başka bir hesap.
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