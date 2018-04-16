Macron: Suriye'ye saldırılara Ruslarla Türkleri ayırdık

Türkiye'nin Batı'nın yanında yer aldığına dikkat çeken Macron, "Saldırılarla Ruslarla Türkleri ayırdık" dedi.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye'de düzenledikleri hava saldırısının başarılı şekilde gerçekleştiğini ifade ederek, saldırıyla Suriye konusunda Rusya ve Türkiye arasında görüş ayrılığı yaratabildiklerini belirtti. Macron, "Bu saldırıyla Ruslarla Türkleri ayırdık. Türkler kimyasal silahları kınadı" dedi.

Macron, Pazar akşamı BFMTV ve RMC televizyonları ile internet gazetesi Mediapart'ta yaptığı açıklamada, Suriye konusunda Rusya ve Türkiye'yi pazarlık masasına oturtmak için girişimlerde bulunacağını açıkladı.

"Tüm taraflarla konuşmak Fransa'nın görevi" diyen Macron Türkiye'yi ziyaret edip, orada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmek istediğini ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı bunu önceden planladığını ancak Suriye'deki saldırı nedeniyle gerçekleştiremediğini de sözlerine ekledi. Macron, açıklamasında ABD Başkanı Domald Trump ile görüşmesine de değindi. Trump'ın Amerikan birliklerini Suriye'den çekme açıklamasına atıfta bulunan Macron, kalmalarının önemli olduğu konusunda Trump'ı ikna ettiğini söyledi.