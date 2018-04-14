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Macron, Trump ve May ile görüştü

DÜNYA HABERLERİ  | 14.04.2018 20:10 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD Başkanı Trump ve İngiltere Başbakanı May ile görüştü.

Macron, Trump ve May ile görüştü

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macron Trump May Suriye operasyon

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