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Macron: "Trump'ı ben ikna ettim"

16.04.2018 00:09 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ı Suriye'de kalma ve askeri operasyonu sınırlı tutma konusunda ikna ettiğini açıkladı. Macron, operasyonda başarılı oldukları ikinci noktanın Türklerle Ruslar'ın ayrı kamplarda yer alması olduğunu kaydetti.

Macron: "Trump'ı ben ikna ettim"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ve İngiltere ile birlikte Suriye'de kimyasal silah depolarını hedef alan askeri operasyonun ardından ilk kez kameraların karşısına geçerek operasyonu değerlendirdi. Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ı Suriye'de kalma ve askeri operasyonu sınırlı tutma konusunda ikna ettiğini açıkladı. Macron, kimyasal saldırı olmasaydı Ankara'ya giderek Rusya, Türkiye ve İran devlet başkanlarıyla görüşmeyi planladığını da duyurdu.

Ülkenin en sert iki gazetecisi Jean Jacques Bourdin ve Edwy Plenel'in sorularını yanıtlayan Macron, ABD ve İngiltere ile birlikte gerçekleştirdikleri operasyonun kimyasal silahlara yönelik olduğunu vurgulayarak, "Esad rejimine savaş ilan etmedik, Rusya'ya zarar vermedik" dedi. Macron, "Politik çözüm için Rusya, Suriye ve İran'la diyaloğa devam etmek gerekir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın operasyondan 10 gün kadar önce bir Twitter mesajı ile ABD'nin Suriye'den çekileceğini duyurduğuna dikkat çeken Macron, "Suriye'yi bu halde bırakıp gidemeyecekleri, kalmanın önemli olduğu konusunda Turmp'ı ikna ettik. İkna ettiğimiz ikinci konu da operasyonun sınırı oldu. Tweet'leri hatırlıyorsunuz... Biz Trump'ı operasyonun yalnızca kimyasal silahlara yönelik yapılması konusunda da ikna ettik ve bu diyalogda başarılı olduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu.

"Kimyasal saldırı olmasaydı Ankara'ya gidecektim"

Operasyonda başarılı oldukları ikinci noktanın Türklerle Ruslar'ın ayrı kamplarda yer alması olduğunu dile getiren Macron, "Türkler operasyonu kınadı, Ruslar karşı çıktı. Eğer Doğu Guta'da rejimin artan bombardımanları ve kimyasal saldırı olmasaydı, Ankara'ya giderek Erdoğan, Putin ve Rohani ile görüşmek istiyordum ve bunu hala yapabilirim. Ruslar'ı ve Türkler'i müzakere masasına çekmek istiyorum" dedi. Macron, bundan sonra Ruslarla gerçek bir işbirliği ile kapsayıcı bir çözüm için diplomatik alanda çalışmak gerektiğini vurguladı.

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