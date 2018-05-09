Macron: Trump'ın İran kararı bir hata

Macron, "bugün Avrupa'nın çok taraflı düzenin garantörü konumunda" olduğunu söyledi.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çarşamba akşamı Aachen'da DW ile Alman ARD televizyonu tarafından ortak olarak düzenlenen yayının konuğu oldu. Macron, DW'den Max Hofmann ve ARD'den Caren Miosga'nın sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün açıkladığı İran nükleer anlaşmasından çekilme kararını bir "hata" olarak değerlendiren Macron, "ABD Başkanı'nın kararından üzüntü duyuyorum. Bence bu bir hata ve bu yüzden biz Avrupalılar 2015'te imzalanan İran nükleer anlaşmasına sadık kalmaya karar verdik" dedi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yaptığı telefon görüşmesine de atıfta bulunan Macron, "Bunu Cumhurbaşkanı Ruhani'ye söyleme fırsatım henüz oldu" şeklinde konuştu.

Çarşamba günü Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Macron'un görüşmede Paris'in nükleer anlaşmayı "her alanda" uygulama noktasında kararlılığını ifade ettiği ve "İran'ın da aynısını yapmasının öneminin altını çizdiği" belirtilmişti.