Macron'un kepeğini temizleyen Trump: İşte şimdi mükemmelsin!

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la ortak basın açıklaması sırasında birden konuşmasını kesti ve işaret parmağı ile Fransız Cumhurbaşkanının ceketini gösterdi.
Trump, tam o sırada, "İki ülke ilişkileri harika, bu sahte bir haber değil, her şey mükemmel, sadece şu kepekler dışında" dedi.
Ardından eliyle kepekleri temizleyen Trump, "Aslında, bu küçük kepek parçasını temizleyeceğim. Çünkü her şeyi mükemmelleştirmeliyiz" ifadesini kullandı.
Bu sözleri gülerek dinleyen Macron'a kısa bir süre bakan Donald Trump, "İşte şimdi mükemmelsin" dedi.
Trump ve Macron'un Beyaz Saray'ın bahçesinde çekilen bu görüntüleri de sosyal medyada alay konusu haline geldi.
İki liderin el ele tutuşurken görüldüğü o görüntülerle ilgili çok sayıda yorum yapıldı. Liderler iki sevgiliye benzetildi.
(NTV)
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