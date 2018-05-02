Macron'un 'lezzetli' ifadesi ortalığı karıştırdı

Macron'un Avustralya ziyaretinde Başbakan Malcolm Turnbull'ın eşi Lucy Turnbull için sarf ettiği sözler sosyal medyada tartışma yarattı.

Macron'un First Lady Lucy Turnbull için 'lezzetli' ifadesini kullanması, sosyal medyada Macron'un kadını beğendiği ve bunun 'Freudyen bir dil sürçmesi' olduğu şeklinde yorumlandı.

"SİZE VE LEZZETLİ EŞİNİZE"

Macron dün görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Turnbull çiftinin misafirperverliğini överken "Hoş karşılamanız için teşekkür ederim, size ve lezzeti eşinize" dedi.



