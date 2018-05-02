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Macron'un 'lezzetli' ifadesi ortalığı karıştırdı

DÜNYA HABERLERİ  | 02.05.2018 17:33 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avustralya ziyaretin esnasında düzenlenen basın toplantısında Avustralya Başbakan Malcolm Turnbull'un eşi Lucy Turnbull için ‘lezzetli’ ifadesini kullandı.

Macron'un Avustralya ziyaretinde Başbakan Malcolm Turnbull'ın eşi Lucy Turnbull için sarf ettiği sözler sosyal medyada tartışma yarattı.

Macron'un First Lady Lucy Turnbull için 'lezzetli' ifadesini kullanması, sosyal medyada Macron'un kadını beğendiği ve bunun 'Freudyen bir dil sürçmesi' olduğu şeklinde yorumlandı.

"SİZE VE LEZZETLİ EŞİNİZE"

Macron dün görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Turnbull çiftinin misafirperverliğini överken "Hoş karşılamanız için teşekkür ederim, size ve lezzeti eşinize" dedi.

ma


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Anahtar Kelimeler:
macron Fransa Avustralya Lucy Turnbull lezzetli

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