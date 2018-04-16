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Macron'un Türkiye iddiasına Rusya'dan cevap: Operasyon bizi bölmedi

DÜNYA HABERLERİ  | 16.04.2018 16:17 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un "Suriye operasyonu ile Türkiye ve Rusya'nın arasını açtık" sözlerine bir yalanlama da Rusya'dan geldi. Kremlin "Bu saldırılar Rusya ve Türkiye'yi bölmedi" dedi.

Macron'un Türkiye iddiasına Rusya'dan cevap: Operasyon bizi bölmedi

ABD, İngiltere ve Fransa'nın cumartesi günü Suriye'ye düzenlediği operasyon hakkında konuşurken "Bu operasyonla Türkiye ve Rusya'nın arasını açtık" diyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmenuel Macron'a bir cevap da Rusya'dan geldi.

"OPERASYON BİZİ BÖLEMEDİ"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov: "Bu saldırılar Rusya ve Türkiye'yi bölmedi."

"BİR CUMHURBAŞKANI'NA YAKIŞMAYAN AÇIKLAMA"

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Fransa'ya verdiği cevapta "Suriye politikamız, herhangi bir ülkenin yanında veya karşısında olma politikası değildir, hakkın ve doğrunun yanında olma politikasıdır"demişti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise "Bir Cumhurbaşkanı'na yakışır şekilde açıklama bekliyoruz. Macron'un açıklamaları yalanlandı. Üçlü zirve öncesi Ankara'ya gelmek istediğini sayın Cumhurbaşkanımıza söyledi. Rusya ve İran arandı, İran ise üçlü toplantının ardından Fransa'yla da görüşürüz dedi" ifadelerini kullanmıştı.

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Rusya macron Türkiye

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Dost ülke Rusya ile aramıza nifak tohumları ekmeye çalışma Emmanuel !
suriyeyi vurdular şimdi hedefleri soçi mutabakatını bitirip cenevreyi başlatmak çakallar
2 milliyetci 2 troll 2 kavgadan korkmayan mermiye kafa atan ırk ruslar ve türkler uğraşmayın bence altında kalırsınız
abd rusya ile masaya oturamadigi için fransa ve turkiyeyi oturtuyor..bu eksi bir diploması taktiği..ve Fransa nin bu açıklamasınin nedeni bence türkiyenin rusyaya daha da yakınlaştırma..böyle bir açıklama ile arası açılan rusya..sırf bu açıklama için turkiyeyle aramız açılmadı diyeceğini zaten biliyordu..burada rusya nin kozlarını görmeden abd savaş açmaz..şuanki türkiye ve Fransa nin dansöz gibi bir oraya bir buraya oynamasının sebebi rusya nin elini görmek rusyaya yakın durarak..
talandan aciklama rusyaya guvenmeyin ilk firsatta satacak bizi
makron da şaşırdı kendini öne çıkarmak için saçma sapan açıklamalar yapıyor kapak oldu rusyanın açıklaması ona
Bu da bizim manda severlere kapak olsun
VER MEHTERİ VEEEEEEEEEEEERRRR
allah düşmanlara fırsat vermesin neler yaparlar neler
kaleyi verdi. veziri kapacak
iyimidir kötümüdür bilmem ama Putin profesyonel bir lider.Türkiye bi operasyonu destekledi diye arayı açmaz . Devlet duygusal davranmaz çıkar ilişkisi gözetir.
öfff bu macaron herif gündem peşinde bizdede nihat D var bunun gibi.
VAH FRANSA VAH DURUP DURDUK YERDE TÜRKİYE HALKINI KENDİNE DÜŞMAN ETTİN!!!...
Bir yerlerini yırtsalar da RUSYA artık dost ve müttefikimiz.TÜRK halkı ruslara daha sempatik bakıyor.Elbette birçok senaryo üretip uygulamaya çalışacaklar.Birlikte olursak hallederiz.
Alçaklar 3. Dünya Savaşı İçin Salyalar Saçıyorlar.
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