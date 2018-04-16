Macron'un Türkiye iddiasına Rusya'dan cevap: Operasyon bizi bölmedi

ABD, İngiltere ve Fransa'nın cumartesi günü Suriye'ye düzenlediği operasyon hakkında konuşurken "Bu operasyonla Türkiye ve Rusya'nın arasını açtık" diyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmenuel Macron'a bir cevap da Rusya'dan geldi.

"OPERASYON BİZİ BÖLEMEDİ"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov: "Bu saldırılar Rusya ve Türkiye'yi bölmedi."

"BİR CUMHURBAŞKANI'NA YAKIŞMAYAN AÇIKLAMA"

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Fransa'ya verdiği cevapta "Suriye politikamız, herhangi bir ülkenin yanında veya karşısında olma politikası değildir, hakkın ve doğrunun yanında olma politikasıdır"demişti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise "Bir Cumhurbaşkanı'na yakışır şekilde açıklama bekliyoruz. Macron'un açıklamaları yalanlandı. Üçlü zirve öncesi Ankara'ya gelmek istediğini sayın Cumhurbaşkanımıza söyledi. Rusya ve İran arandı, İran ise üçlü toplantının ardından Fransa'yla da görüşürüz dedi" ifadelerini kullanmıştı.