Macron'un 'Türkiye'yi Rusya'dan ayırdık' sözlerine Kremlin'den yanıt

ABD ve İngiltere ile birlikte Suriye'yi füzelerle vurarak Türkiye'yi Rusya'dan ayırdığını dile getiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu sözleri hakkında Kremlin'den açıklama geldi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN MACRON'A TEPKİ

"SALDIRI, RUSYA VE TÜRKİYE'Yİ BİRBİRİNDEN AYIRMADI"



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Suriye'ye yönelik saldırı Rusya ve Türkiye'yi birbirinden ayırmadı" dedi.