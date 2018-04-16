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Macron'un 'Türkiye'yi Rusya'dan ayırdık' sözlerine Kremlin'den yanıt

DÜNYA HABERLERİ  | 16.04.2018 15:20 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 'Türkiye'yi Rusya'dan ayırdık' sözlerine bir yanıt da Moskova'dan geldi.

Macron'un 'Türkiye'yi Rusya'dan ayırdık' sözlerine Kremlin'den yanıt

ABD ve İngiltere ile birlikte Suriye'yi füzelerle vurarak Türkiye'yi Rusya'dan ayırdığını dile getiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu sözleri hakkında Kremlin'den açıklama geldi.

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"SALDIRI, RUSYA VE TÜRKİYE'Yİ BİRBİRİNDEN AYIRMADI"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Suriye'ye yönelik saldırı Rusya ve Türkiye'yi birbirinden ayırmadı" dedi.

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Emmanuel Macron Rusya Türkiye

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Macronu iyi tanırım öyle bir terbiyesizlik yapmaz
Eğri oturup düz konuşalım Macron böyle bir sözü kendiliğinden konuşmayacak kadar aklı başında yalnız öyle bir söz söylemesini rica eden bazı vekiller olabilir Macronda kırmamıştır gene söylüyorum sözün sahibi Macron değil...............!!!
abd ,İngiltere ve İsrail , türkiyenin ,rusyadan aldığı S-400 hava savunma sisteminin iptal edilmesi ve rusya ile olan antlaşmanın iptalini sabote etmek için her yolu deniyor biliyorki başa çıkamayacaklarını ayrıca türkiyeye saldırı yapamayacaklar bunun için S-400 ler şart oldu fazlasıyla ve tank imalatını hızlandırarak türkiyenin kara,deniz ve hava savunma harp araçlarını fazlalaştırması gerekiyor ayrıca özel kuvvetler için askerlerin iyi bir keskin nişancı ve sat komando tipinde asker olarak yetiştirilmesi ve fazlalaştırılması gerekiyor,bir ülkenin ayakta kalma şartı güçlü savunma S-400/S-500
Helal olsun vefakar Rusyalı dostlarımız! 1945 - 2002 arası bütün dünyaya Soğuk Savaş söylemi ve Batının kurum ve kuruluşlarının düşmanca davranışlarından kaynaklanan zaman ve ve ekonomik zararlara yolaçan algı yönetimlerine hayıflanmamak elde değil! Neyse, zararın neresinden dönersen kardır. Bir müsibet bin musibetten Evla, herşeyin sahibi de Mevla olduğuna göre, Dünya Uyandı, mesele zail olldu.
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