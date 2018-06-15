Fransa ve İtalya arasında, yeni İtalyan Hükümeti'nin geri çevirdiği Aquaris gemisi üzerinden başlayan sert polemik, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u ziyaretinin ardından 'şimdilik' yatıştı. Conte ve Macron, 'bir göçmenin AB sınırlarına girdiği ülke üzerinden yasal işlemleri yürütülür' ilkesini içeren Dublin Sözleşmesi'nin değişmesi ve Euro Bölgesi'nde güçlü bütçe getirilmesi üzerine anlaştıklarını açıkladı. Aquarius gemisi, İspanya'ya ulaşmak için Akdeniz sularında seyretmeye devam ederken, İtalya'nın yeni Başbakanı Giuseppe Conte ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'ndaki gündüz çalışma yemeğinde bir araya geldi. Yemeğin ardından ardından ortak basın toplantısı düzenleyen iki lider, bir haftadır iki ülke arasında diplomatik krize kadar uzanan göçmen tartışmasına ilişkin "sorun çözüldü" görüntüsü verdi. Macron'un, iki ülke arasında diplomatik krize yol açan ve İtalya hükümeti için kullandığı 'sinik ve sorumsuz' sözlerini unutturmak isteyen dostane bir ton kullandığı dikkat çekti.

Conte de, bu tona sık sık 'dostum Emmanuel' diyerek katkı yaptı. İtalya ve Fransa, 28-29 Haziran tarihlerinde 'göçmen krizini' tartışmak üzere Brüksel'de toplanacak AB zirvesi öncesi krize ortak çözüm önerileri üretme konusunda anlaştıklarını açıkladı. Görüşmede göçmen krizi ve Euro Bölgesi bütçesi konularını ele aldıklarını belirten Macron, "Bu iki konu üzerinde Avrupa'da dayanışma ve etkinlik eksikliği var. Şimdi bunu çözmenin zaman geldi. Görünen o ki ortak organizasyonumuz doğru değil " dedi. Konuşmasında rakamlar açıklayarak Fransa'nın da göçmen krizinde sorumluluğunu yerine getirdiğini savunan Macron, "Fransa'ya geçtiğimiz yıl 100 bin sığınma talebinde bulunuldu. İlk dört ayda bu rakam 29 bin. Ama İtalya üzerindeki yükün hafifletilmesi için yeterince çalışıldığını söyleyemem. Sistem değişmeli" dedi. Bu konuda İspanya, İtalya ve Almanya ile ortak çalıştıklarını belirten Macron, "Haftaya Salı günü Sayın Merkel ile de görüşeceğim, göçmen sorununa ortak ve insani bir yanıt vermeliyiz. Sorun gemilerin bizim kıyılarımıza ulaşmasıyla başlamıyor. Kaynak ülkelere ulaşıp, onlarla da işbirliği yapmalıyız. Libya ile bunun çalışmalarına başladık. Dublin Sistemi işlemiyor. Bunu da değiştirip yeni ve ortak sistemler geliştirmeliyiz. Bu konuyu Haziran ayı sonundaki AB Konseyi'nde ele alacağız" dedi.

Euro bölgesi bütçesi Macron, AB'nin ekonomisi konusunda da yeni adımlar atılması gerektiğini belirterek, Fransa'nın önerisi olan ancak Almanya'nın soğuk baktığı "Euro Bölgesi Bütçesi'nin güçlendirilmesi ve bankacılık birliğinin oluşturulması' projesine, Conte'nin de destek verdiğini kaydetti. Macron, Merkel ile görüşmesinde bu konuyu da ele alacağını ve Konsey'e bu iki konuda hazırlıklı gideceklerini kaydetti. Conte'den ‘Avrupa Göçmen Koruma Merkezi' İtalya Başbakanı Giuseppe Conte de, krizin ardından iptal edilmesi beklenen ziyareti gerçekleştirmekten dolayı mutlu olduğunu belirterek, göçmen krizinde "AB'nin stratejisini ve sistemini değiştirmesi" gerektiğini söyledi. Conte, göçmen akınının giriş kapısı olması itibariyle bütün yükün İtalya'ya yüklendiğini, AB'nin sorumluluğu paylaşmasını, Dublin Sözleşmesi'nin değişmesini, göç veren ülkelerde Göçmen Koruma Merkezleri kurularak, sorunun merkezinde çözülmesini içeren" bir öneri paketi sundu. Conte: "Ölüm yolculuklarını bitirmeliyiz"

Conte, "Dublin Anlaşması değişmeli. İtalya buna karşı. Yalnızca İtalya'nın çıkarları için değil daha güçlü bir Avrupa için bunu yapmalıyız. Ve buna karşı getirdiğimiz önerileri AB'li ortaklarımızla paylaşmak istiyoruz. Biz radikal bir değişim öneriyoruz. AB bazında bu konuyu ele almalı, ölüm yolculuğunu bitirmeliyiz" diye konuştu. Conte, Euro Bölgesi Bütçesi konusunda da Fransa ile hemfikir olduklarını söyleyerek, "AB'nin ekonomik yönetiminin güçlendirilmesi konusunda hemfikiriz. Ekonomik riski paylaşmalıyız" dedi. İtalyan Başbakan, sonbaharda Macron ile Roma'da bir araya gelerek bu konular üzerinde çalışmaya devam edeceklerini de kaydetti. İtalyan İçişleri Bakanı aşırı sağcı Matteo Salvini'nin Avusturya, Macaristan ve Almanya'daki aşırı sağcı iktidarlarla görüşmesinin sorulması üzerine Macron, "Eğer bu ayrıcalıklı görüşmeler sorunun ortak çözümüne katkı yapacaksa, neden olmasın, bu iyi bir haber" yanıtını verdi. Conte ise, "Bütün Avrupa'yı kapsayan bir aks oluşturulmasını tercih ederim" dedi.