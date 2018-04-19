Macron ve Merkel AB’nin Geleceği ve Suriye’yi Konuştu

Başbakan Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la Berlin’de biraraya geldi. Merkel’in dördüncü kez başbakan seçilmesinden sonra Macron, Berlin’i ilk kez ziyaret ederken, zirvede Suriye’de yaşanan gelişmeler, iki liderin gelecek hafta ABD Başkanı Donald Trump’la planladıkları görüşmeler ve Macron’un AB ile Euro Bölgesi’yle ilgili reform planları konuşuldu.
AB’nin önde gelen iki liderinin masaya yatırdığı en önemli gündem maddelerinden biri de Suriye oldu. Fransa, Duma’da yapıldığı iddia edilen kimyasal silah saldırısının ardından düzenlenen operasyona katılmış, Almanya ise sadece sözlü destek vermekle kalmıştı.
Görüşme öncesinde Merkel ve Macron kısa bir basın toplantısı düzenledi. "Bazı konularda yaşanan görüş ayrılıklarına rağmen, Transatlantik ilişkileri vazgeçilmez olarak görüyoruz" diyen Merkel, ABD ile ilişkileri "korumak istediğim bir hazine" olarak tanımladı. Gelecek hafta ABD’de Başkan Donald Trump ile ayrı ayrı görüşecek olan her iki liderin görüşme öncesinde Suriye politikasında ortak bir çizgi belirleyeceği tahmin ediliyor.
Berlin’deki görüşmede öncelikli olarak ele alınan bir diğer konu AB’ye yönelik reformlar oldu. Avrupa’nın yol ayrımında bulunduğunu belirten Macron, "Dünyanın yeni düzeni Avrupa Birliği’nin egemenliğini test ediyor. Birlik içinde de, ileriye yönelik kaygıları olan ve milliyetçi vizyonları tercih eden güçler var" şeklinde konuştu.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Euro Bölgesi’nin reformdan geçirilmesi yönündeki kendi önerilerine atıfta bulunarak, "Şu anda önemli olan hangi araçların kullanılacağı değil, amacın ne olacağını bilmek" dedi.
Macron, Euro Bölgesi ülkelerinin ortak finans politikaları izlemesi ve Euro Maliye Bakanlığı kurulması önerilerinde bulunmuştu.
Macron’un önerilerini yorumlayan Başbakan Merkel, Euro Bölgesi’nin krizlere hazırlıklı olmadığını, reforma ihtiyacı bulunduğunu, ancak iki ülkenin reform süreciyle ilgili başka yaklaşımları olduğunu söyledi. Macron’un AB konusundaki tüm önerilerine doğrudan destek vermediklerini de hatırlatarak, "Değişik bakış açılarımız var, ama sonuçta ortak bir çizgi bulacağımıza inanıyorum" diyen Merkel, 17 Haziran’da Alman ve Fransız hükümetlerinin ortak bir kabine toplantısı yapacağını açıkladı. Bu toplantıda, Haziran sonunda yapılacak AB Zirvesi’ne kadar reformlara yönelik bir yol planı hazırlayacaklarını aktaran Merkel, AB ülkelerinin çıkarlarını sadece birlikte hareket etmeleri durumunda koruyabileceklerini söyledi.
Merkel’in Birlik Partileri’nden çok sayıda siyasetçi Macron’un birliğin finansal yapısına yönelik planlarının Almanya’yı olumsuz etkileyeceğini savunuyor ve planları kabullenmiyor. CDU ve CSU’dan siyasetçiler, Euro Bölgesi reformlarının Alman halkı üzerindeki vergi baskısını artıracağını belirterek, bunun sonuçta AB karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi’ni daha da güçlendireceğini savunuyor. Merkel’in başbakanlığındaki “Büyük Koalisyon”un küçük ortağı Sosyal Demokrat SPD ise Macron’un Euro Bölgesi önerisini destekliyor.
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