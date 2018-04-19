Macron ve Merkel AB’nin Geleceği ve Suriye’yi Konuştu

Başbakan Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la Berlin’de biraraya geldi. Merkel’in dördüncü kez başbakan seçilmesinden sonra Macron, Berlin’i ilk kez ziyaret ederken, zirvede Suriye’de yaşanan gelişmeler, iki liderin gelecek hafta ABD Başkanı Donald Trump’la planladıkları görüşmeler ve Macron’un AB ile Euro Bölgesi’yle ilgili reform planları konuşuldu.

AB’nin önde gelen iki liderinin masaya yatırdığı en önemli gündem maddelerinden biri de Suriye oldu. Fransa, Duma’da yapıldığı iddia edilen kimyasal silah saldırısının ardından düzenlenen operasyona katılmış, Almanya ise sadece sözlü destek vermekle kalmıştı.

Görüşme öncesinde Merkel ve Macron kısa bir basın toplantısı düzenledi. "Bazı konularda yaşanan görüş ayrılıklarına rağmen, Transatlantik ilişkileri vazgeçilmez olarak görüyoruz" diyen Merkel, ABD ile ilişkileri "korumak istediğim bir hazine" olarak tanımladı. Gelecek hafta ABD’de Başkan Donald Trump ile ayrı ayrı görüşecek olan her iki liderin görüşme öncesinde Suriye politikasında ortak bir çizgi belirleyeceği tahmin ediliyor.