Macron ve Netanyahu Gazze’yi Görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’yu telefonla arayarak, dünya gündemine oturan Gazze’deki gelişmeleri değerlendirdi.

Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, bir kez daha Gazze Şeridi’nde İsrail ordusunun uyguladığı şiddeti kınayan Macron, “sivil nüfusun güvenliği ve barışçıl gösteri yapma hakkının korunmasının önemini” hatırlattı.

Gazze’deki durum hakkında “derin endişelerini” dile getiren Emmanuel Macron, “İsrail-Filistin barış sürecini canlandırmak için diyalog" çağrısında da bulundu.

Fransız Cumhurbaşkanı daha önce Ürdün Kralı Abdullah ve Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas ile birlikte Gazze’de yaşanan gerginliği ele almıştı.

Macron, yazılı bir açıklama yaparak İsrail’in güvenliğinin önemine işaret ederken, bu güvenlik kaygılarının İsrail ordusunun Gazze'deki Filistinli protestoculara yönelik şiddetini meşru kılamayacağını dile getirmişti.

Pazartesi günü binlerce Filistinli, Gazze Şeridi’nde, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasını ve büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını protesto etmişti. İsrail ordusu protestocu Filistinliler’e gerçek kurşunlarla ateş açınca, 61 Filistinli yaşamını yitirmiş, 2 bin 700 kişi de yaralanmıştı.