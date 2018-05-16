Macron ve Netanyahu Gazze’yi Görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’yu telefonla arayarak, dünya gündemine oturan Gazze’deki gelişmeleri değerlendirdi.
Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, bir kez daha Gazze Şeridi’nde İsrail ordusunun uyguladığı şiddeti kınayan Macron, “sivil nüfusun güvenliği ve barışçıl gösteri yapma hakkının korunmasının önemini” hatırlattı.
Gazze’deki durum hakkında “derin endişelerini” dile getiren Emmanuel Macron, “İsrail-Filistin barış sürecini canlandırmak için diyalog" çağrısında da bulundu.
Fransız Cumhurbaşkanı daha önce Ürdün Kralı Abdullah ve Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas ile birlikte Gazze’de yaşanan gerginliği ele almıştı.
Macron, yazılı bir açıklama yaparak İsrail’in güvenliğinin önemine işaret ederken, bu güvenlik kaygılarının İsrail ordusunun Gazze'deki Filistinli protestoculara yönelik şiddetini meşru kılamayacağını dile getirmişti.
Pazartesi günü binlerce Filistinli, Gazze Şeridi’nde, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasını ve büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını protesto etmişti. İsrail ordusu protestocu Filistinliler’e gerçek kurşunlarla ateş açınca, 61 Filistinli yaşamını yitirmiş, 2 bin 700 kişi de yaralanmıştı.
Fransa’da Filistin’e destek gösterileri
Bu arada Fransa’nın çeşitli kentlerinde yaklaşık 1000 kadar gösterici, İsrail şiddetini protesto eden ve Filistin halkına destek veren gösteriler düzenledi.
Paris, Lyon, Marsilya ve Bordeaux kentleri başta olmak üzere pek çok kentte “Netanyahu katil”, “Filistin halkına adalet” sloganları atıldı.
Lyon kentinde yapılan eylemlerde söz alan Filistin 69 Kolektifi Derneği Başkanı Jerome Faynel, “Katliamlara alışan Filistin’de bir katliam daha yapıldı” dedi.
Marsilya’daki eylemlerde “Katliam, soykırım ve Kudüs’ün kanla İsrail’in başkenti yapılmaya çalışılması” protesto edildi.
Bordeaux kentinde “Filistin halkının direnişine destek” pankartı açıldı.
Başkent Paris’te İsrail Büyükelçiliği yakınlarında yapılan eylemde de “İsrail’in boykot edilmesi ve Netanyahu hükümetinin cezalandırılması” çağrıları yapıldı. Kalabalık, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a seslenerek, “Macron, konuşmayı bırak ceza ver” sloganları attı.
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