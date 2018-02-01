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Macron: 'Yorumumun Arkasındayım Ama Çavuşoğlu’nun Sözleri Memnun Etti'

01.02.2018 22:30 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye’nin Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı operasyonu ile ilgli Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından hakaret olarak değerlendirilen yorumlarının arkasında olduğunu kaydetti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı operasyonu ile ilgli Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından hakaret olarak değerlendirilen yorumlarının arkasında olduğunu kaydetti.

Macron, "Türkiye'nin operasyonu kendi sınırlarını koruma amacını aşar ve toprak işgaline dönüşürse buna yanıtımız farklı olur” sözlerini tekrarladı ve bu yorumundan geri adım atmadığını söyledi.

Ancak Macron, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun tepki ve yorumlarının Türkiye'nin Afrin operasyonunun yalnızca Türk sınırlarını korumak amaçlı olduğunun bir göstergesi olduğuna inandığını ve bundan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa'nın Zeytin Dalı operasyonunun toprak kazanma hareketine dönüşmemesi gerektiği konusundaki uyarısının "hakaret” niteliğinde olduğunu kaydetmişti. Çavuşoğlu, Fransa'nın Zeytin Dalı operasyonunun amacının ne olduğunu çok iyi bildiğini, kendisinin Fransa Dışişleri Bakanı'yla bu konuda defalarca konuştuğunu aktarmıştı.

Türkiye 20 Ocak'ta Suriye'nin kuzey batısındaki Afrin'deki YPG/PYD unsurlarına yönelik bir operasyon başlatmıştı. Türkiye, ABD tarafından Suriye'deki savaşta desteklenen PYD'nin PKK'nın bir uzantısı olduğu görüşünde.

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