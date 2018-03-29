HABER

Macron'a Terörle Mücadele Eleştirisi

29.03.2018 16:29 | Son Güncelleme

Birbiri ardına düzenlenen saldırılarla yeniden sarsılmaya başlayan ülkede halk, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un terörle yeterince etkili şekilde mücadele etmediği görüşünde

Macron'a Terörle Mücadele Eleştirisi

Fransa'nın güney kenti Trebes'de geçtiğimiz hafta bir süpermarkette yaşanan terör saldırısının ardından, ülkenin doğusundaki Grenoble kentinde bir kişi aracını 4 askerin üzerine sürerek ezmek istedi. Olayı çabuk farkeden askerler araçtan kaçmayı başarınca ölen ya da yaralanan olmadı. Birbiri ardına düzenlenen saldırılarla yeniden sarsılmaya başlayan ülkede halk, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un terörle yeterince etkili şekilde mücadele etmediğini dile getirdi.

Cuma günkü saldırılarda yaşamını yitiren dört kurban için Trebes kentinde cenaze töreni düzenlenirken, aynı anda, ülkenin doğusunda Grenoble kentiyakınlarında Kara Kuvvetleri'ne ait Varces Kışlası'ndan çıkmakta olan dört asker bir araç sahibinin hakaretine uğradı ve tehdit edildi. Ardından aynı araç sahibi koşusunu tamamlayarak kışlaya dönmekte olan diğer dört askere de hakaretler yağdırarak aracını askerlerden birinin üzerine sürdü. Hedef olan asker aracın önünden kendisini kurtarmayı başarırken, araç sahibi de kaçtı. Saldırıya uğrayan askerlerin aracı belirlemesi üzerine, araç sahibi ve eşi, Grenoble kentindeki evlerinde gözaltına alındı.

Fransızlar’ın yüzde 58'i Macron'u yeterli bulmuyor

Birbiri ardına saldırılara maruz kalan ve saldırıların polis tarafından izlenmekte olan zanlılar tarafından düzenlendiğini gören Fransızlar, hükümetten daha etkin önlem almasını istiyor.

Elabe araştırma firmasının Fransız haber kanalı BFM TV için yaptığı ankete göre, halkın yüzde 58'i, Cumhurbaşkanı Macron'un terörle mücadele konusunda yeterince etkin önlem almadığını düşünüyor. Ankete katılanların yüzde 42'si hükümetin tüm olanaklarını kullanarak terörle mücadele ettiğini savunuyor.

Ankette "Hükümetten aşağıdaki önlemlerden hangilerini almasını beklerdiniz?" sorusuna ise en çok verilen yanıt, "terör suçlularını hapishanede diğer suçlulardan ayırmak" oldu.

Ankete katılanların yüzde 84'ü terör suçlularının ayrılmasını, istihbarat servisinin maddi ve fizik olanaklarının artırılmasını, yüzde 80'i "S Fişi" adı verilen ve terör şüphelilerinin izlendiği güvenlik fişindeki yabancıların sınır dışı edilmesini, yüzde 78'i Irak ve Suriye'deki teröre bulaşan Fransızlar’ın geri dönüşünün yasaklanması, yüzde 73'ü S fişi ile izlenen şüphelilerin yargılanması için özel idari bir mahkeme kurulmasını, yüzde 72'si ise terör suçundan ceza alan çifte vatandaşların Fransız vatandaşlıklarının düşürülmesini önerdi.

Almanya'yı PKK korkusu sardı! Saldırabilirler!Almanya'yı PKK korkusu sardı! Saldırabilirler!
Yunanistan'dan takas teklifi!Yunanistan'dan takas teklifi!
İYİ Parti'ye sürpriz katılım!İYİ Parti'ye sürpriz katılım!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hakan Bayrakçı'dan 2019 tahmini! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

Hakan Bayrakçı'dan 2019 tahmini! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın sahte hesaplarla Kediciklere kafayı takmış!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın sahte hesaplarla Kediciklere kafayı takmış!

Can Bonomo'ya ölen annesinin hesabından mesaj geldi: Oğlum borcumu öde!

Can Bonomo'ya ölen annesinin hesabından mesaj geldi: Oğlum borcumu öde!

Karısını evde başka bir erkekle yakaladı! İşte dehşet olaya istenen ceza

Karısını evde başka bir erkekle yakaladı! İşte dehşet olaya istenen ceza

İntihar girişiminde bulunan Caner Toygar'ın hastaneden ilk görüntüsü! Caner Toygar neden intihar etti?

İntihar girişiminde bulunan Caner Toygar'ın hastaneden ilk görüntüsü! Caner Toygar neden intihar etti?

Diyarbakır'da güvenlik güçlerini taşıyan araca saldırı!

Diyarbakır'da güvenlik güçlerini taşıyan araca saldırı!

İlginizi Çekebilir

Suriye'den sert açıklama: Afrin'i kurtaracağız

Suriye'den sert açıklama: Afrin'i kurtaracağız

Öğrencisi ile ilişki yaşayan öğretmenin mesajları ortaya çıktı

Öğrencisi ile ilişki yaşayan öğretmenin mesajları ortaya çıktı

Balistik füze saldırısına Kral Selman'dan sert yanıt: Karşılık verilecek

Balistik füze saldırısına Kral Selman'dan sert yanıt: Karşılık verilecek

ABD'den gündeme bomba gibi düşen açıklama! 'Türkiye'yi tehdit ediyor...'

ABD'den gündeme bomba gibi düşen açıklama! 'Türkiye'yi tehdit ediyor...'

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rusya'dan son dakika Türkiye açıklaması: Sorumlu davrandı

Rusya'dan son dakika Türkiye açıklaması: Sorumlu davrandı

Almanya'da Türk boksör Tunahan Keser'i 'Franky' öldürmüş!

Almanya'da Türk boksör Tunahan Keser'i 'Franky' öldürmüş!

Rus-ABD çatışmasının eşiğinden dönüldü!

Rus-ABD çatışmasının eşiğinden dönüldü!

Romanya ve Moldova birleşme yolunda

Romanya ve Moldova birleşme yolunda

Romanya'da nükleer santral kazası!

Romanya'da nükleer santral kazası!

Ünlü yazardan Meral Akşener'e; Ben bu kadınla aynı odada olmaktan korkarım

Ünlü yazardan Meral Akşener'e; Ben bu kadınla aynı odada olmaktan korkarım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.