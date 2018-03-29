Macron'a Terörle Mücadele Eleştirisi

Cuma günkü saldırılarda yaşamını yitiren dört kurban için Trebes kentinde cenaze töreni düzenlenirken, aynı anda, ülkenin doğusunda Grenoble kentiyakınlarında Kara Kuvvetleri'ne ait Varces Kışlası'ndan çıkmakta olan dört asker bir araç sahibinin hakaretine uğradı ve tehdit edildi. Ardından aynı araç sahibi koşusunu tamamlayarak kışlaya dönmekte olan diğer dört askere de hakaretler yağdırarak aracını askerlerden birinin üzerine sürdü. Hedef olan asker aracın önünden kendisini kurtarmayı başarırken, araç sahibi de kaçtı. Saldırıya uğrayan askerlerin aracı belirlemesi üzerine, araç sahibi ve eşi, Grenoble kentindeki evlerinde gözaltına alındı.

Fransa'nın güney kenti Trebes'de geçtiğimiz hafta bir süpermarkette yaşanan terör saldırısının ardından, ülkenin doğusundaki Grenoble kentinde bir kişi aracını 4 askerin üzerine sürerek ezmek istedi. Olayı çabuk farkeden askerler araçtan kaçmayı başarınca ölen ya da yaralanan olmadı. Birbiri ardına düzenlenen saldırılarla yeniden sarsılmaya başlayan ülkede halk, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un terörle yeterince etkili şekilde mücadele etmediğini dile getirdi.

Fransızlar’ın yüzde 58'i Macron'u yeterli bulmuyor

Birbiri ardına saldırılara maruz kalan ve saldırıların polis tarafından izlenmekte olan zanlılar tarafından düzenlendiğini gören Fransızlar, hükümetten daha etkin önlem almasını istiyor.

Elabe araştırma firmasının Fransız haber kanalı BFM TV için yaptığı ankete göre, halkın yüzde 58'i, Cumhurbaşkanı Macron'un terörle mücadele konusunda yeterince etkin önlem almadığını düşünüyor. Ankete katılanların yüzde 42'si hükümetin tüm olanaklarını kullanarak terörle mücadele ettiğini savunuyor.

Ankette "Hükümetten aşağıdaki önlemlerden hangilerini almasını beklerdiniz?" sorusuna ise en çok verilen yanıt, "terör suçlularını hapishanede diğer suçlulardan ayırmak" oldu.

Ankete katılanların yüzde 84'ü terör suçlularının ayrılmasını, istihbarat servisinin maddi ve fizik olanaklarının artırılmasını, yüzde 80'i "S Fişi" adı verilen ve terör şüphelilerinin izlendiği güvenlik fişindeki yabancıların sınır dışı edilmesini, yüzde 78'i Irak ve Suriye'deki teröre bulaşan Fransızlar’ın geri dönüşünün yasaklanması, yüzde 73'ü S fişi ile izlenen şüphelilerin yargılanması için özel idari bir mahkeme kurulmasını, yüzde 72'si ise terör suçundan ceza alan çifte vatandaşların Fransız vatandaşlıklarının düşürülmesini önerdi.