Macron'dan ABD gezisi öncesi Trump'a çağrı: Suriye'deki Amerikan askerleri geri çekilmemeli

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'a, IŞİD'in nihai yenilgisiden sonra da Suriye'deki Amerikan askerlerini geri çekmemesi çağrısı yaptı.

ABD ziyareti öncesi Amerikan Fox News Televizyonu'na mülakat veren Macron, Amerikan askerlerinin çekilmesinin "sahanın İran'a ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bırakılması" anlamına geleceğini söyledi.

"Onlar da bu durumda yeni bir savaşa hazırlık yaparlar, yeni teröristler beslerler" diyen Macron, IŞİD'in yenilgisi sonrası ABD, Fransa ve diğer müttefiklerin Suriye'nin yeniden inşasında çok önemli bir rol oynayacaklarını belirtti.

Trump daha önce Suriye'de Amerikan askerlerinin mümkün olan en kısa sürede çekilmelerini istediğini söylemiş; Suriye'nin Duma kentinde düzenlendiği iddia edilen kimyasal saldırı sonrası ABD, Fransa ve İngiltere bu ülkede hava saldırıları düzenlemişti.

Mülakatta Trump ile arasında "çok özel bir ilişki" olduğunu da söyleyen Macron'un bugün başlayacak ABD gezisi 3 gün sürecek.

İki lider Salı günü Beyaz Saray'da bir araya gelecek.