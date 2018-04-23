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Macron'dan ABD gezisi öncesi Trump'a çağrı: Suriye'deki Amerikan askerleri geri çekilmemeli

23.04.2018 01:35 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'a, IŞİD'in nihai yenilgisiden sonra da Suriye'deki Amerikan askerlerini geri çekmemesi çağrısı yaptı. Amerikan Fox News Televizyonu'na mülakat veren Macron, ABD askerlerinin çekilmesinin "sahanın İran'a ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bırakılması" anlamına geleceğini söyledi. Macron, ABD'nin İran ile nükleer anlaşmadan çekilmesine de karşı.

Macron'dan ABD gezisi öncesi Trump'a çağrı: Suriye'deki Amerikan askerleri geri çekilmemeli

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'a, IŞİD'in nihai yenilgisiden sonra da Suriye'deki Amerikan askerlerini geri çekmemesi çağrısı yaptı.

ABD ziyareti öncesi Amerikan Fox News Televizyonu'na mülakat veren Macron, Amerikan askerlerinin çekilmesinin "sahanın İran'a ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bırakılması" anlamına geleceğini söyledi.

"Onlar da bu durumda yeni bir savaşa hazırlık yaparlar, yeni teröristler beslerler" diyen Macron, IŞİD'in yenilgisi sonrası ABD, Fransa ve diğer müttefiklerin Suriye'nin yeniden inşasında çok önemli bir rol oynayacaklarını belirtti.

Trump daha önce Suriye'de Amerikan askerlerinin mümkün olan en kısa sürede çekilmelerini istediğini söylemiş; Suriye'nin Duma kentinde düzenlendiği iddia edilen kimyasal saldırı sonrası ABD, Fransa ve İngiltere bu ülkede hava saldırıları düzenlemişti.

Mülakatta Trump ile arasında "çok özel bir ilişki" olduğunu da söyleyen Macron'un bugün başlayacak ABD gezisi 3 gün sürecek.

İki lider Salı günü Beyaz Saray'da bir araya gelecek.

'ABD, İran ile nükleer anlaşmadan çekilmemeli'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ABD Başkanı Donald Trump'a bir diğer çağrısı da, İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmemesi oldu.

Emmanuel Macron, 2015 yılında imzalanan anlaşmanın mükemmel olmadığını ancak bu anlaşmadan daha iyi bir seçenek görmediğini söyledi.

Macon, "ABD, daha iyi bir seçenek olmadıkça anlaşmaya taraf olmalı" dedi.

İran'ın bölgedeki nüfuzunu azaltmayı kendilerinin de istediğini belirten Macron, ABD'nin bu ülkeye yeniden yaptırım uygulama kararı alması halinde kendisinin bir "B planı olmadığını" belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump daha önce ülkesini nükleer anlaşmadan çekme tehdidinde bulunmuştu.

Donald Trump 12 Mayıs'a kadar, ABD'nin İran'a yeniden yaptırım uygulayıp uygulamayacağı konusunda bir karar verecek.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif Cumartesi günü yaptığı açıklamada, ABD'nin anlaşmadan çekilmesi halinde, nükleer programlarını "çok daha büyük bir hızda" faaliyete geçirmeye hazır oldukları uyarısında bulunmuştu.

Zarif, ABD'nin anlaşmadan çekilmesinin, uluslararası toplum tarafından Washington'un güvenilir bir ortak olmadığı şeklinde algılanacağını belirtmişti.

Macron'dan ABD gezisi öncesi Trump'a çağrı: Suriye'deki Amerikan askerleri geri çekilmemeli

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