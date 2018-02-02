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Macron'dan Afrin açıklaması! Çavuşoğlu'na imalı cevap

DÜNYA HABERLERİ | 02.02.2018 01:32 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Zeytin Dalı harekâtına ilişkin yorumlarına karşı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan gelen tepkiyi değerlendirdi.

Macron'dan Afrin açıklaması! Çavuşoğlu'na imalı cevap

Tunus’ta dün gazetecilerin sorularını yanıtlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Türk Dışişleri Bakanı’nın tepkisi muhtemelen, (harekâtın) sınırı korumanın ötesine geçmeyeceği, Türkiye’nin bugün tuttuğu pozisyonlardan daha ileri gitme niyetinin olmadığı ya da bölgede uzun süreli kalmayacağı anlamına geliyor” dedi.

"BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR SORUN HALİNE GELİR"

Le Figaro gazetesine konuşan Macron, Afrin harekâtıyla ilgili, “Operasyon teröristlere karşı mücadeleden çıkıp bir işgal operasyonuna dönüşürse bizim için büyük bir sorun haline gelir” diye konuşmuştu.

ÇAVUŞOĞLU NE DEMİŞTİ?

Çavuşoğlu ise Macron’un sözlerine şöyle yanıt vermişti:

“Afrin ile ilgili Fransa ya da başka bir ülke bize ders vermez. Bu Avrupalılar’ın şöyle bir ikiyüzlülüğü var. Yüzünüze karşı haklısınız diyorlar, arkanızdan açıklama yapıyorlar. Biz Fransa değiliz, Cezayir’i işgal edelim. Hatırlatma da bulunmalarını bile hakaret sayarız. Bu bir işgal değildir. Suriye’nin toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde destekliyoruz. Suriye’nin topraklarını teröristlerden temizlemeye yöneliktir.”

Zeytin Dalı Harekâtı Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Türkiye'nin Afrin operasyonları işgale dönüşmemeli
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Anahtar Kelimeler:
Fransa Emmanuel Macron Zeytin Dalı Harekatı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
mynet başka bir ülkenin haber portalı gibisin... Allah bu ülkeye yardım etsin chp milletvekili selin sayek böke nin pyd ile ilgili sözlerini de manset yapmanızı rica ediyoruz ... pyd nin terör örgütü olduğuna dair istihbari bir bilgi yokmuş
MAKRONA BAK BİRDE SÖMÜRGESINDEN SESLENİYOR.. NE GARİP İŞLER BUNLAR..
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