HABER

Macron’dan Brexit uyarısı: Avrupa dağılabilir

DÜNYA HABERLERİ | 05.01.2018 11:51 | Son Güncelleme 1 saat önce

Hilal Sarı / İstanbul, 5 Ocak (DHA) – Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşik Krallık Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonra Avrupa'nın dağılabileceği uyarısı yaptı ve birlik çağrısı yaptı.

Daily Telegraph'a konuşan Macron, Brexit görüşmelerinin birinci aşamasındaki birleşik AB yaklaşımının müzakerelerin ikinci aşamasında da devam etmesi gerektiğini söyledi ve Avrupalı liderleri, "ortak çıkarlara” odaklanmaya devam etmeleri konusunda da uyardı.

Münferit ülkeler Brexit'i kendi çıkarları için kullandığı takdirde Kıta Avrupası'nın sorun yaşayacağını aktaran Macron, ülkelerin "tutuklu ikileminden” kaçınmaları gerektiğini söyledi. Ünlü oyun teorisinde iki insan da kendi çıkarı için hareket ediyor ve her ikisi de rasyonel davrandığını düşündüğü halde kaybediyor.

Macron, "Hepimizin kendi çıkarları olabilir. Zaten tutuklu ikileminin olayı bu. Herkes kendi çıkarı için kendi kendine pazarlığa girişebilir ve komşusundan daha iyi pazarlık edeceğini düşünebilir. Ama bunu yaparsak hem AB hem de her birimiz için sakıncalı bir durum yaratırız” dedi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Anneyi 3 yaşındaki kızı ele verdi! 'Baba evde çıplak bir adam var'

Anneyi 3 yaşındaki kızı ele verdi! 'Baba evde çıplak bir adam var'

Cinsel ilişkisini kameraya aldılar ve...

Cinsel ilişkisini kameraya aldılar ve...

Hem lotoyu hem yılbaşı ikramiyesini tutturdu bakın ne dedi

Hem lotoyu hem yılbaşı ikramiyesini tutturdu bakın ne dedi

Ameliyatla kadın olan Selin Ciğerci'nin gelinliği elinde kaldı

Ameliyatla kadın olan Selin Ciğerci'nin gelinliği elinde kaldı

Almanya'da 'seks oyunu' kanlı bitti!

Almanya'da 'seks oyunu' kanlı bitti!

Vatanım Sensin'de iki sürpriz ayrılık

Vatanım Sensin'de iki sürpriz ayrılık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Suudi Arabistan basını duyurdu: Füze engelledik

Son dakika! Suudi Arabistan basını duyurdu: Füze engelledik

İran'da neler oluyor? Son durum çok kötü! Sosyal medyada olay kareler!

İran'da neler oluyor? Son durum çok kötü! Sosyal medyada olay kareler!

Avusturya Türk bebeği konuşuyor! Doğar doğmaz...

Avusturya Türk bebeği konuşuyor! Doğar doğmaz...

Bu kitap ABD'yi karıştırdı! Yayınlanmadan yok etmek istiyorlar

Bu kitap ABD'yi karıştırdı! Yayınlanmadan yok etmek istiyorlar

'2018'de Türkiye'nin en büyük sorunu...'

'2018'de Türkiye'nin en büyük sorunu...'

Reza Zarrab'la ilgili kritik iddia: Hala Savcılığa bilgi veriyor

Reza Zarrab'la ilgili kritik iddia: Hala Savcılığa bilgi veriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.