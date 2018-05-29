Macron’dan ‘Diktatör’ Kapağını Atan Le Point’a Destek

Fransa’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı “diktatör” başlığıyla kapak yapan ve bir grup Türk’ün öfkesini çeken Le Point dergisinin yarattığı “basın özgürlüğü ve hakaret” tartışması büyüyor.
Tartışmaya, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da katıldı. Twitter hesabından bir grup Türk’ün Le Point dergisinin kapak afişlerini indirtme girişimlerini eleştirerek Le Point’a destek veren Macron, “Basın özgürlüğü yoksa, o diktatörlüktür” diyerek, afişlerin geri çekilemeyeceğini söyledi.
Fransa’da hafta sonundan bu yana yaşanan tartışmalara Twitter hesabından katılan Macron’un, “diktatör” ve “hakaret” tartışmalarına yine ‘diktatörlük’ kelimesini kullanarak yanıt vermesi dikkat çekti.
Fransa’da basın özgürlüğü olduğuna vurgu yapan Macron, “Le Point dergisine ait posterlerin, Fransa'da ya da yurtdışında özgürlüğün düşmanlarını memnun etmedikleri için gazete bayilerinden kaldırılması kesinlikle kabul edilemez. Basın özgürlüğü paha biçilmez: onsuz diktatörlüktür” dedi.
Macron’dan hemen önce Kültür Bakanı Françoise Nyssen de Twitter hesabından “Basın özgürlüğü, dağıtım özgürlüğüne dayanır. Kiosklara yapılan bu tehditleri asla hoş göremeyiz. Kabul edilemez” ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz Perşembe günü çıkan yeni sayısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kapak yaparak “Diktatör : Erdoğan nereye kadar gidecek?” manşetini atan Le Point’a Erdoğan’ı destekleyen Türkler tarafından tepki yağdı. Avignon kenti yakınlarındeki Le Pontet kasabasında cuma günü derginin dev reklam afişinin yer aldığı kioska giderek afişin indirilmesini isteyen bir grup Türk’ün müdahalesi üzerine afiş indirildi.
Ancak belediye başkanı afişi ertesi gün yeniden astırarak, yeniden müdahale edilmesini engellemek için kiosku ağır silahlı polis koruması altına aldı. Tartışmalar sonunda Türk grup ile belediye başkanı, afişin yanına “Yalan reklam” yazan başka bir afişin asılması üzerinde uzlaşarak sorunu çözdü.
Le Pontet kasabasının ardından, 100 km. yakınlarındaki Valence kentinde de benzer olayların yaşandığı, Türklerin afişi protesto ederek indirilmesini istemeleri üzerine, afişin indirildiği belirtildi.
Le Point Dergisi ise kiosklarda reklam afişlerine yönelik saldırıları kınayan bir açıklama yayınladı.
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