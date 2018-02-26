Macron’dan Erdoğan’a: 'BM Kararı Afrin’i de Kapsar'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "BM kararı Afrin’i kapsamıyor" açıklamalarının ardından telefonla Erdoğan’ı arayarak, kararın Afrin’i de kapsadığını söyledi. Macron, Kıbrıs ile yaşanan Akdeniz açıklarında petrol arama krizine ilişkin de Erdoğan’a "Kıbrıs’ın egemenliğine saygı duyması gerektiğini," belirtti.
Elysee Sarayı’ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Suriye konusunda Fransa Cumhurbaşkanı, insani yardımın ulaştırılması ve yaralıların hastaneye kaldırılması için, BM Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilen ateşkes kararına derhal ve tümüyle, önümüzdeki gün ve saatlerde uyulmasının ve hangi taraftan gelirse gelsin bombardımanların durmasının zorunlu olduğunu hatırlattı," denildi.
Açıklamaya göre Macron, BM Güvenlik Konseyi kararının Afrin’i de kapsadığını, ayrım gözetmeksizin tüm Suriye topraklarında ve herkes tarafından uygulanmasının zorunlu olduğunu belirtti. Macron, siyasi uzlaşma ihtimalini ortadan kaldıran şiddetin durması için gecikmeksizin herkesin bu kararı uygulaması gerektiğini vurguladı.
Açıklamada, "Astana sürecinin garantör devletleri Türkiye, Rusya ve İran bu bağlamda doğrudan alanda uygulanması gereken bir sorumluluk taşıyor," ifadesine de yer verildi.
Emmanuel Macron, Edoğan’a, özellikle Doğu Guta bölgesinde sivilleri ve hastaneleri hedef alan bombardımanların devam etmesinden duyduğu derin endişeyi iletti. Suriye rejiminin bu tutumunun BM Güvenlik Konseyi’nin 2401 sayılı kararını tümüyle ihmal etmek anlamına geldiğini vurguladı. Macron, Fransa’nın kimyasal silah kullanımı ya da ya da insani yardımın girişinin engellenmesi konusunda son derece dikkatli ve sürekli bir gözlem içinde olduğunu da söyledi.
Elysee’den yapılan açıklamada, Kıbrıs ile yaşanan petrol arama krizinin de ele alındığı belirtildi ve "Kıbrıs’ta son yaşanan olaylara bakıldığında, Cumhurbaşkanı Macron, endişelerini ve Kıbrıs’ın egemenliğine saygı duyulması taleplerini de iletmiştir," denildi.
Yazılı açıklama iki liderin Suriye konusunun yanısıra Kıbrıs konusunu da ele almaya devam edeceği belirtilerek son buldu.
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