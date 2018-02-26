Macron’dan Erdoğan’a: 'BM Kararı Afrin’i de Kapsar'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "BM kararı Afrin’i kapsamıyor" açıklamalarının ardından telefonla Erdoğan’ı arayarak, kararın Afrin’i de kapsadığını söyledi. Macron, Kıbrıs ile yaşanan Akdeniz açıklarında petrol arama krizine ilişkin de Erdoğan’a "Kıbrıs’ın egemenliğine saygı duyması gerektiğini," belirtti.

Elysee Sarayı’ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Suriye konusunda Fransa Cumhurbaşkanı, insani yardımın ulaştırılması ve yaralıların hastaneye kaldırılması için, BM Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilen ateşkes kararına derhal ve tümüyle, önümüzdeki gün ve saatlerde uyulmasının ve hangi taraftan gelirse gelsin bombardımanların durmasının zorunlu olduğunu hatırlattı," denildi.

Açıklamaya göre Macron, BM Güvenlik Konseyi kararının Afrin’i de kapsadığını, ayrım gözetmeksizin tüm Suriye topraklarında ve herkes tarafından uygulanmasının zorunlu olduğunu belirtti. Macron, siyasi uzlaşma ihtimalini ortadan kaldıran şiddetin durması için gecikmeksizin herkesin bu kararı uygulaması gerektiğini vurguladı.