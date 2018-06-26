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Macron'dan Erdoğan'a Kutlama

26.06.2018 13:57 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı. Macron, yeni dönemde Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında da daha "barışçıl diyalog" çağrısı yaptı

Macron'dan Erdoğan'a Kutlama

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı. Macron, yeni dönemde Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında da daha "barışçıl diyalog" çağrısı yaptı.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un Erdoğan'ı kutladığı belirtilerek, "Cumhurbaşkanı, Türk halkına da ekonomik ve sosyal kalkınması ve Türk devleti kurumlarının demokratik işlevini sürdürmesi için başarı dileklerini iletti" denildi.

Macron'un, "Özellikle Suriye gibi bölgesel krizler ve terörizmle mücadele konusunda Türk Cumhurbaşkanıyla diyaloğu sürdürme konusundaki kararlılığını hatırlattığı" da vurgulandı.

Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkilerinin önemine vurgu yapılan açıklamada, "Cumhubaşkanı, Türkiye ile AB arasında, paylaştığımız ilke ve değerlere de saygı gösteren daha barışçıl bir diyalog sürdürme konusundaki kararlılığını da iletti" ifadesi yer aldı.

Fransa ve Ankara arasında köprüler, sert Nicolas Sarkozy döneminin ardından, bir önceki Cumhurbaşkanı François Hollande ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron döneminde yeniden kuruldu.

Ancak hem Fransa, hem de AB ile ilişkiler başarısız darbe girişiminin ardından gerçekleştirilen OHAL uygulamaları nedeniyle gerildi.

Edoğan ile 5 Ocak tarihinde Elysee Sarayı'nda görüşen Macron, "50 yıldır süren iki yüzlülüğün sona ermesi için Türkiye'ye, AB ile tam üyelik değil, ortaklık ilişkisi" önermişti.

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