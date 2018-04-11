Katolik Dünyası'nın en büyük toplantısı olan Piskoposlar Konferansı'na giderek "kiliseyi toplumu ilgilendiren konularda görüş belirterek siyasete davet eden" Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede laiklik tartışmasını yeniden alevlendirdi.

Sert bir laiklik anlayışına karşı olduğunu ve Kilise'nin de kamusal alanda söz sahibi olması gerektiğini dile getiren Macron, Katolik Kilisesi'nden "siyaset sahnesinde hem ulusal hem de Avrupalı olarak yer almalarını ve görüş belirtmelerini" istedi.

Macron, piskoposlar Konfersı'ndaki dini temsilcilere seslenerek, "Dine karşı güvensizliği yaşayan bir ülkede siz ve ben her iki taraftaki şüphecilere karşı cesur durduk.Devlet ve Kilise arasındaki ilişki yıprandı. Ve bu ilişki onarılmalı" dedi.

Macron, "Kilise ve devlet iki farklı kurumsal düzen gibi görünse de, iki kurumun da ortak kamu yararı konularında meşru bir sese sahip olduğunu" söyledi.

Macron'un konuşması Katolik kesim tarafından "yenilikçi ve kurucu", laik kesim tarafından da "provokatör" olarak nitelendirildi.