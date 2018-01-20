Macron’dan Merkel’e ‘Büyük Koalisyon’ Desteği

Ama hafta başında iki liderin de programında olmayan Elysee Sarayı'ndaki buluşmanın asıl hedefinde daha farklı ve son derece hayati başka bir gündem maddesi vardı. Zira AB içerisinde kurulması beklenen Macron-Merkel koalisyonunun geleceği Pazar günü Alman Sosyal Demokrat Partisi SPD'nin Bonn'da yapılacak kritik Olağanüstü Kurultayı'nda çizilecek.

Pazar günü SPD kurultayında ‘hayır' oyu çıkarsa, bu ülkenin yeniden seçime gitmesi anlamına geliyor. İşte bu senaryo hem Merkel, hem de Macron için bir felaket senaryosu olarak yorumlanıyor. Ve Cuma akşamı Elysee Sarayı'nda gerçekleşen buluşmanın hedefi de Pazar günü Bonn Kurultayı'nda oy kullanacak olan ülkede AB'nin en ateşli savunucuları olan SPD delegesine ‘güçlü bir AB mesajı' göndermek.

Martin Schulz ve SPD yönetimi, Macron'un AB için tasarladığı kapsamlı reform planlarını anlattığı Sorbonne Üniveresitesi'ndeki konuşmasını Avrupa'da en çok alkışlayan politik ekip oldu. Schulz, Merkel ile yürüttüğü müzakerelerde 12 Ocak'ta imzaladığı müzakere dokümanlarının birinci bölümünün AB'ye ayrılmasını istedi.

Koalisyon Görüşmeleri İçin Gözler SPD Kongresi'nde

‘Zayıflayan Başbakan ve AB'nin yeni güçlü adamı'

Fransız medyasının ‘Zayıflayan Almanya Başbakanı, Avrupa'nın yeni güçlü adamını ziyarete geldi' yorumuyla verdiği görüşme öncesinde iki lider ortak açıklama yaptı. Merkel, Macron'un AB'yi yeniden düzenleme arzusuna değinerek, ‘AB ile ilgili arzularımız arasında fark yok, aynı arzuları paylaşıyoruz. Ancak birlikte olmaya, ortak ilerlemeye ihtiyaç var. Ve SPD ile imzaladığımız metinde Fransa ile tartışabilmek için AB ile ilgili pek çok konuyu geniş biçimiyle ele aldık. Avrupa'da ilerlemek için istikrarlı bir Alman hükümetine ihtiyaç var' dedi.