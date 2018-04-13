Macron'dan Putin ile Tansiyonu Düşürme Girişimi

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Duma'daki kimyasal saldırıya yanıt vermek için Suriye rejimini vuracağı açıklamalarının ardından, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i aradı.

Elysee Sarayı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı, Rusya ve Fransa arasındaki bilgilendirme ve bilgi alışverişinin devam etmesi ve yoğunlaşmasını diledi" denildi.

Yazılı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı'nın, Suriye'de giderek bozulan durumdan duyduğu endişesini ilettiği belirtildi. Fransa'nın Suriye dosyasındaki önceliklerini hatırlatan Macron, terörizmle mücadele ve IŞİD'in bölgede yeniden canlanmasını önlemek, BM Güvenlik Konseyi'nin 2401 sayılı kararına tam uyum sağlayarak sivil nüfusun acılarını hafifletmek, inandırıcı ve kapsayıcı bir süreçte mümkün olan en kısa zamanda müzakereleri başlatmak hedefinde olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, "Duma kentinde 7 Nisan'da gerçekleşen kimyasal saldırının ardından, Cumhurbaşkanı, kimyasal saldırılar karşısında birlikte ve kararlı bir yanıt vermek için uluslararası mekanizmayı devreye sokacak ve Suriye rejiminin bir kez daha bu tür saldırıları tekrarlamasını engelleyecek Güvenlik Konseyi tasarısını Rusya'nın veto etmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi" ifadesi de yer aldı.