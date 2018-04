Macron'dan Suriye'ye saldırı sinyali

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la Paris'te yaptığı görüşmenin ardından Suriye ile ilgili açıklamalar yaptı.

Fransa'nın Suriye krizinin tırmanmasını istemediğini söyleyen Macron, ancak Fransa'nın Suriye'ye olası bir askeri müdahalesinde hedefin Şam rejiminin kimyasal silah kapasitesi olacağını belirtti. Fransa'nın şu sıralar ABD ve İngiltere gibi ortaklarıyla görüş alışverişinde bulunduğunu söyleyen Macron, Suriye konusundaki kararı önümüzdeki günlerde açıklayacaklarını ifade etti.

TRUMP VE MAY TELEFONLAŞTI



ABD Başkanı Donald Trump ve İngiltere Başbakanı Theresa May de Suriye'deki son gelişmeleri görüştü. Trump ve May yaptıkları telefon görüşmesinde Suriye'deki gelişmeleri ele alarak krize uluslararası tepki verilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Londra'dan yapılan açıklamada May'in Duma'daki kimyasal saldırı iddialarını "rezalet" olarak nitelendirdiği belirtildi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da May ve Trump'ın kimyasal silah kullanılmasının devamına izin vermeme konusunda mutabık kaldığı vurgulandı.