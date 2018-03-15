Macron'dan Theresa May'e destek Rusya'ya yaptırım sinyali

İngiltere ve Rusya arasında yaşanan "zehirlenen casus" krizinde Fransa'dan İngiltere'ye destek geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Rus casusun zehirlenmesi" olayına ilişkin önümüzdeki günlerde Rusya'yla ilgili karar alacaklarını ve bu önlemleri önümüzdeki günlerde ilan edeceklerini duyurdu. Macron, konuyu Cuma günü Paris'te Almanya Başbakanı Angela Merkel'le de görüşeceklerinin altını çizdi. Hafta başından bu yana konuyla ilgili sıklıkla telefonda görüşen Theresa May ve Macron, Perşembe sabahı, 23 Rus diplomatın sınır dışı edilmesi kararının ardından Salisbury'de bir lokantada kızıyla birlikte zehirlenen eski Rus casus Sergei Skripal olayına ilişkin yeniden durum değerlendirmesi yaptı. Macron, görüşmenin ardından Indre-et-Loire bölgesini ziyareti sırasında gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtladı. Macron, eldeki verilerin, zehirleme eyleminin arkasında Rusya'nın olduğunu gösterdiğini, İngiliz istihbaratının Fransız istihbaratıyla paylaştığı bilgilerin de bunu doğruladığını söyledi. Macron, "Bu kabul edilemez saldırıyı tüm gücümle kınıyorum. Herşey bu saldırıdan Rusya'nın sorumlu olduğu inancını güçlendiriyor. Buna karşın almayı düşündüğümüz önlemleri önümüzdeki günlerde açıklayacağım" dedi.

Almanya Babakanı Angela Merkel'le Cuma günü Elysee Sarayı'nda yapacakları görüşmede de bu konuyu konuşacaklarını belirten Macron, Merkel'le bu konuda ortak tavır alabileceklerinin de sinyalini verdi. Rusya'yla ilişkiler Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya'nın onur konuğu olduğu ve 38 Rus yazarın davet edildiği Uluslararası Kitap Fuarı'nın açılışını yapacak. Ardından 24-25 Mayıs'ta St. Petersbourg'da yapılacak Ekonomik Forum'a katılacak. Emmanuel Macron, casusluk ve ajan zehirlemekle suçladığı Vladimir Putin'i seçilmesinden hemen sonra Versailles Sarayı'nda ağırlamış, bu ziyarette Putin, Macron'u Ekonomik Forum toplantısına davet etmişti. Elysee'den yazılı açıklama Macron, olaya ilişkin Theresa May'le bir telefon görüşmesi yaptıklarını da belirtirken, konuya ilişkin açıklama Elysee Sarayı'ndan geldi. Açıklamada, Theresa May'in soruşturmanın detaylarına ve alınan diplomatik karara ilişkin Macron'u bilgilendirdiği belirtildi: "Hafta başından bu yana İngiltere, Fransa'yı, deliller ve olayın arkasında Rusya'nın olduğuna ilişkin bulgular konusunda detaylı olarak bilgilendirmiştir. Fransa, İngiltere'nin 'başka makul bir açıklama olmadığı' yolundaki tespitlerini paylaşmaktadır ve müttefiki ile olan dayanışmasını yineler."