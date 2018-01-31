Macron’dan Türkiye’ye 'İşgal' Uyarısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'yi Afrin'de yürüttüğü operasyonun sınırlarıyla ilgili uyararak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bu konuda telefonla arayacağını açıkladı. Macron, "Bu operasyon, Türk sınırını tehdit eden bir terörist potansiyele karşı savaşmaktan öteye gidip, başka bir hal alırsa, örneğin bir işgale dönüşürse, o zaman bizim için gerçek bir sorun teşkil eder," dedi.

Emmanuel Macron, Le Figaro gazetesine verdiği söyleşide, "Bölgede genişletilecek bir operasyonun işgale dönüşme riski taşıdığını, bunun da Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duymama" anlamına geldiğini söyledi.

Erdoğan'ın Afrin'deki operasyonu "Kuzey'deki düşman kürt pozisyonlarını yok etmek için genişletmekte kararlı olduğuna" vurgu yapılan söyleşide Macron, "Hemen önlem almaya ve itidalli olmaya çağırdım, ve daha ilk saatlerden itibaren bu operasyondan duyduğumuz kaygıları dile getirdim. Bu operasyon, Türk sınırını tehdit eden bir terörist potansiyele karşı savaşmaktan öteye gidip, başka bir hal alırsa, örneğin bir işgale dönüşürse, o zaman bu opersyon bizim için gerçek bir sorun teşkil eder," dedi.