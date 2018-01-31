Macron’dan Türkiye’ye 'İşgal' Uyarısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'yi Afrin'de yürüttüğü operasyonun sınırlarıyla ilgili uyararak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bu konuda telefonla arayacağını açıkladı. Macron, "Bu operasyon, Türk sınırını tehdit eden bir terörist potansiyele karşı savaşmaktan öteye gidip, başka bir hal alırsa, örneğin bir işgale dönüşürse, o zaman bizim için gerçek bir sorun teşkil eder," dedi.
Emmanuel Macron, Le Figaro gazetesine verdiği söyleşide, "Bölgede genişletilecek bir operasyonun işgale dönüşme riski taşıdığını, bunun da Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duymama" anlamına geldiğini söyledi.
Erdoğan'ın Afrin'deki operasyonu "Kuzey'deki düşman kürt pozisyonlarını yok etmek için genişletmekte kararlı olduğuna" vurgu yapılan söyleşide Macron, "Hemen önlem almaya ve itidalli olmaya çağırdım, ve daha ilk saatlerden itibaren bu operasyondan duyduğumuz kaygıları dile getirdim. Bu operasyon, Türk sınırını tehdit eden bir terörist potansiyele karşı savaşmaktan öteye gidip, başka bir hal alırsa, örneğin bir işgale dönüşürse, o zaman bu opersyon bizim için gerçek bir sorun teşkil eder," dedi.
"Erdoğan'ı telefonla arayacağım"
Macron, Afrin'e düzenlenen operasyon hakkında Avrupalı ve diğer müttefikler arasında görüşülerek ortak bir karara varılması gerektiğini de dile getirdi. Operasyonun giderek doğasını değiştirdiğine dikkat çeken Macron, "Bu nedenle önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Edoğan'ı yeniden arayacağım. Sınır güvenliği ve istikrar unsurları konusunda, Türkiye tarafından beklenen güvenlik adımları olacaktır. Ancak Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duymadan, IŞİD dışındaki bir düşmana karşı güvenlik tesis etmeye kalkamayız," diye konuştu.
"Daha geniş bir uzlaşma platformu"
Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Soçi sürecini desteklemeyen Macron, Soçi zirvesinden daha geniş bir platformda Suriye krizine çözüm aranmasını istediğini de dile getirdi. "Çok sayıda mülteci barındıran Ürdün ile çalışmak istiyoruz. Onun etrafında da Suudi Arabistan, Amerika, Mısır'ın da olduğu daha geniş bir platform oluşturabiliriz. Tükleri ve Rusları bu kapsayıcı çözüm konusunda ikna edebiliriz. Böylece Suriyeli muhalifler de masaya gelir. Ruslar da rejim güçlerini getirmelidir," diye konuştu.
"Kürtler Esat'tan yardım isteyebilir"
Söyleşide, Türkiye'nin, Amerika'nın 200 askerini konuşlandırdığı Menbiç'e girmesi durumunda Amerikan ve Kürt güçleriyle çatışmanın kaçınılmaz olduğu vurgulandı. Bu durumda ise, Afrin'de bazı Kürt grupların yaptığı gibi, Menbiç'teki Kürtler'in de Şam yönetimine başvurarak kendilerini kurtarması çağrısı yapmaktan başka seçeneklerinin kalmayacağına dikkat çekildi.
Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian da parlamentoda milletvekillerine hitap ederek, "Türkiye'nin Afrin operasyonunun, Suriye'nin kuzeyinde bir işgale dönüşme riski olduğundan," söz etti.
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