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Macron'un Birinci Yıldönümüne Protestolu ‘Kutlama’

05.05.2018 22:45 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un cumhurbaşkanı seçilmesinin birinci yıldönümü muhalefet tarafından protesto edildi. Eyleme “kutlama” adı verilse de nihai amacı liberal cumhurbaşkanını protesto amacı taşıyordu

Macron'un Birinci Yıldönümüne Protestolu ‘Kutlama’

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un cumhurbaşkanı seçilmesinin birinci yıldönümü muhalefet tarafından protesto edildi. Eyleme “kutlama” adı verilse de nihai amacı liberal cumhurbaşkanını protesto amacı taşıyordu.

Protesto eylemi, radikal sol muhalefet partisi "Baş Kaldıran Fransa/La France Insoumise (LFI)" partisinin organizasyonu ile yapıldı. LFI milletvekili François Ruffin'in çağrısı üzerine yapılan gösterilere, sol partiler ve sendikalar destek verdi.

Opera Meydanı'ndan Bastille Meydanına yapılan yürüyüşe organizatörlere göre 100 bin, İçişleri Bakanlığı’na göre 40 bin kişi katıldı.

Güneşli havanın da etkisiyle festival havasında geçen, çocuk, genç ve yaşlıların da yoğun katıldığı gösteride protestocular, "Macron istifa!" sloganı attı, "Stop Macron" pankartları taşıdı.

Gösteride Macron'u tanımlayan 4 sembol, "kral, işadamı, zenginlerin cumhurbaşkanı ve Napolyon" kılığına giren 4 kişi, araçlar üzerinde korteje eşlik ederken, Macron'u protesto eden kısa oyunlar da sahnelendi. Kalabalık şarkılar söyleyerek, dans ederek, slogan atarak Macron'un iktidardaki birinci yılını protesto etti.

Kortej boyunca LFI milletvekilleri otobüsün üzerinde söz alarak kalabalığa hitap etti. Milletvekilleri kortej Bastille Meydanı'na yaklaştığında kalabalığı durdurarak, "Şimdi Macron'a mutlu yıllar dileme zamanı" deyince, kalabalık hep birlikte, "Mutlu Yıllar Macron" sloganı attı.

​Şiddet olaylarının yinelenmesi korkusu

Geçtiğimiz 1 Mayıs gösterilerinde yaşanan şiddet olaylarının tekrarlanmaması için hem organizatörler hem de İçişleri Bakanlığı yoğun güvenlik önlemi aldı. Paris Valiliği'nden polisin aldığı önlemleri yerinde izleyen İçişleri Bakanı Gerard Collomb, yalnızca Paris'te gösterilerin güvenliğini sağlamak için 2 bin polisin görev yaptığını açıkladı.

Kortej Bastille Meydanı'na ulaştığında, bir grup, meydandan yayın yapan France Info Televizyonu'nun canlı yayın kamyonuna saldırınca kısa süreli bir arbede yaşandı. Polis kamyonun etrafını sararak güvenlik altına alırken, diğer kurumlara ait canlı yayın kamyonları alanı terketti. Olaylar, organizatör milletvekili François Ruffin'ın müdahalesiyle kısa sürede yatıştı. Arbede sırasında bir polis yaralandı, 4 kişi de göz altına alındı.

Bu kısa süren olayın dışında sakin biten gösterilerin ardından LFI lideri Jean Luc Melenchon, 26 Mayıs'ta Macron'u protesto etmek için daha geniş çaplı bir gösteri yapılacağını açıkladı. Demiryolu ve havayolları işçilerinin grevleri devam ederken, Melenchon, tüm sektörlerden 26 Mayıs'taki büyük gösteriye katılma çağrısı yaptı.

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