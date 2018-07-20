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Macron'un gösterici döven koruması gözaltına alındı

20.07.2018 14:27 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 1 Mayıs gösterilerinde polis kılığında bir göstericiyi döven koruması gözaltına alındı.

Macron'un gösterici döven koruması gözaltına alındı

Yaklaşık 2,5 ay sonra ortaya çıkan olay üzerine korumanın işine de son verildi.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 1 Mayıs'ta protestocu dövdüğü ortaya çıkan koruması Alexandre Benalla gözaltına alındı.

Le Monde gazetesinde önceki gün yayınlanan görüntülerde, sivil bir görevli olmasına karşın polis kaskı taktığı Alexandre Benalla’nın, genç bir göstericiyi dövdüğü görülüyordu.

Fransız kamuoyunda büyük tepki çeken ve Cumhurbaşkanı Macron'un görev süresi boyunca yaşanan en büyük krize yol açan görüntüler nedeniyle olay hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Benalla gözaltına alındı. Savcılıktan Alman haber ajansı dpa’ya yapılan açıklamada, Benalla hakkında "şiddet uygulamak" ve polis memuru kimliğine bürünerek "yetki gasbında" bulunmak gibi suçlamalar bulunduğu belirtildi.

İşine de son verildi

Macron, tepkilerin artması nedeniyle Benalla'nın işine son verdi. Cumhurbaşkanlığı ofisinden kaynaklar, çıkan görüntüler sonrası kamuoyuna yansıyan olayın hemen ardından Benalla'nın 15 gün açığa alındığını ve ardından başka bir göreve kaydırıldığını söyledi. Ancak muhalefet, cumhurbaşkanlığı ofisini olayı örtbas etmekle suçluyor.

Benalla, Macron’un 2017 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası boyunca güvenlik görevlisi olarak çalıştı. Macron’un kazanmasının ardından da görevine Elysee Sarayı'nda devam etti. Benalla Fransa eski Cumhurbaşkanı François Hollande döneminde de görev yapmış ancak "yanlış tutumu" nedeniyle açığa alınmıştı.

DW,AFP,dpa/GA,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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