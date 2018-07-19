'Macron'un Koruması' Skandalı Devlet Krizine Dönüştü

Fransız Le Monde gazetesi tarafından yayınlanan amatör video görüntülerinde, Alexandre Benalla adlı yakın koruması, 1 Mayıs törenleri sırasında çevik kuvvetin bir grup öğrenciye müdahalesi sırasında çevik kuvvet kaskı giyerek, öğrencileri döverken görülüyor. Bir kız öğrenciyi saçlarından tutarak sert bir şekilde yakalayan, polisin dahi daha yumuşak davrandığı bir öğrenciye de kıyasıya tokat ve yumruk atan Benalla'nın görüntüleri ülkede infiale yol açtı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yakın koruması Alexandre Benalla'nın, 1 Mayıs gösterileri sırasında polis kılığına girerek 2 öğrenciyi yumruklayan görüntüleri ülkede adeta deprem yarattı. Elysee Sarayı, "korumanın 2 hafta cezalandırıldığını ve Saray içinde geri bir göreve çekildiğini" açıkladı ancak muhalefet, "polis olmayan birisinin polis kaskı giyerek gençleri dövmesinin hesabını yargı önünde vermesi gerektiğini" söyledi. Cumhurbaşkanı Macron, devlet krizine dönüşen olaya ilişkin yorum yapmaktan kaçınırken, sert tartışmalar yaşanan Meclis çalışmaları tıkandı, olaya ilişkin yargı, polis ve Meclis'te 3 ayrı soruşturma başlatıldı.

Elysee Sarayı sözcüsü Bruno-Roger Petit, sabah saatlerinde açıklama yaparak, "Gösterilerde polisin yanında gözlemci olarak bulunması gereken Benalla'nın davranışının kabul edilemez olduğunu, hakkında gerekli işlemin yapıldığını, 2 hafta görevinden ücretsiz uzaklaştırıldığını ve Elysee'de geri bir göreve kaydırıldığını" dile getirdi. İktidar partisi mensubu milletvekilleri dahil tüm politikacılar, "Elysee'nin korumasının polisin arasında, polis kaskı ve kolluğuyla ne işi olduğu, çocukları dövme hakkını nereden aldığını, neden Elysee'nin bu kişi hakkında derhal soruşturma başlatmadığını " sordu.

Üstelik Elysee Sarayı'nın "valiz taşıma işine verildi" açıklamalarının da yalan olduğu, Benalla'nın daha sonra Dünya Kupası'nı kazanan milli takımın Champs Elysee'deki defilesi gibi önemli görevler de dahil olmak üzere pek çok görevde fotoğraf ve görüntülerinin yayınlanmasıyla ortaya çıktı.

Üç koldan soruşturma

Üstelik Meclis'te konuya ilişkin konuşan Adalet Bakanı Nicole Belloubet, "Benalla'nın izinsiz olduğunu" açıklayınca Meclis'in her iki kanadı da ayağa kalktı. Muhalefet hükümetin hesap vermesini ve Meclis Soruşturması açılmasını istedi. Muhalefet liderleri, "Halk için başka, cumhurbaşkanının yakınları için bir başka yargı sistemi mi var? Macron ve yakınları imtiyazlılar mı?" sorusunu yöneltti.