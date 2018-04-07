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Macron’un partisinden ''Büyük Avrupa Yürüyüşü''

07.04.2018 17:33 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ''Avrupa için Büyük Yürüyüş'' adlı bir kampanya başlattı.

Macron’un partisinden ''Büyük Avrupa Yürüyüşü''

Macron’un amacı, gelecek yıl yapılacak olan Avrupa Parlamanetosu seçimlerinden önce halkın nabzını yoklamak.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un kurduğu siyasi hareket ''En Marche''in (Yürüyüş) tarafından düzenlenen ''Avrupa için büyük yürüyüş'' kapsamında parti üyeleri vatandaşların evlerine kadar giderek Avrupa hakkındaki görüşlerini soracak. Partinin amacı 2019 yılının Mayıs ayında yapılacak Avrupa seçimleri öncesi Avrupa’ya ilişkin çeşitli konularda vatandaşların görüşlerini almak.

Fransız gazetesi Le Monde'un haberine göre, birkaç hafta devam edecek olan anket çalışması kapsamında yaklaşık 100 bin Fransız vatandaşının görüşü alınacak. Parti başkanı Christophe Castaner ve Avrupa Bakanı Nathalie Loiseau gibi partinin önde gelen isimlerinin de katılacağı çalışmada vatandaşlara, ''Avrupa’nın geleceği için hangi konuları öncelikli gördükleri'' de sorulacak. Anket sonuçlarının partinin yeni Avrupa politikasının şekillendirilmesinde etkili olacağı kaydedildi.

Fransa'da çeşitli şehirlerin yanı sıra, Berlin ve Brüksel'de de kampanya çerçevesinde etkinliklerin düzenlenmesi planlanıyor.

Macron, 2016’da ''Yürüyüş'' hareketini kurduktan sonra Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanırken de aynı yöntemi uygulamıştı.

AFP,dpa/SÖ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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